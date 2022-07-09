09 июля 2022

ГИБДД обвинила Госуслуги в фейковом штрафе свердловчанке

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В полиции рассказали, почему свердловчанке, никогда не водившей авто, пришел штраф от ГИБДД Фото:

Штраф за вождение без прав, выписанный жительнице Тугулыма (Свердловская область), никогда не водившей машину — результат некорректной работы сайта «Госуслуги». Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

«По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка. Установлено, что данный штраф вынесен в отношении другого жителя Тугулыма. Это не ошибка Госавтоинспекции, а некорректная работа сайта „Госуслуги“», — говорится в сообщении инспекторов.

Читательница URA.RU рассказала, что получила на «Госуслугах» штраф в размере пять тысяч рублей от ГИБДД за езду без прав. При этом женщина никогда не водила машину и водительское удостоверение не получала. 8 июля она обратилась в полицию с просьбой провести проверку. В ГИБДД выяснили, что штрафы в отношении женщины не выносились.

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Штраф за вождение без прав, выписанный жительнице Тугулыма (Свердловская область), никогда не водившей машину — результат некорректной работы сайта «Госуслуги». Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка. Установлено, что данный штраф вынесен в отношении другого жителя Тугулыма. Это не ошибка Госавтоинспекции, а некорректная работа сайта „Госуслуги“», — говорится в сообщении инспекторов. Читательница URA.RU рассказала, что получила на «Госуслугах» штраф в размере пять тысяч рублей от ГИБДД за езду без прав. При этом женщина никогда не водила машину и водительское удостоверение не получала. 8 июля она обратилась в полицию с просьбой провести проверку. В ГИБДД выяснили, что штрафы в отношении женщины не выносились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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