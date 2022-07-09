ГИБДД обвинила Госуслуги в фейковом штрафе свердловчанке

10 июля 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

В полиции рассказали, почему свердловчанке, никогда не водившей авто, пришел штраф от ГИБДД Фото: Анна Майорова © URA.RU Штраф за вождение без прав, выписанный жительнице Тугулыма (Свердловская область), никогда не водившей машину — результат некорректной работы сайта «Госуслуги». Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка. Установлено, что данный штраф вынесен в отношении другого жителя Тугулыма. Это не ошибка Госавтоинспекции, а некорректная работа сайта „Госуслуги“», — говорится в сообщении инспекторов. Читательница URA.RU рассказала, что получила на «Госуслугах» штраф в размере пять тысяч рублей от ГИБДД за езду без прав. При этом женщина никогда не водила машину и водительское удостоверение не получала. 8 июля она обратилась в полицию с просьбой провести проверку. В ГИБДД выяснили, что штрафы в отношении женщины не выносились. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Штраф за вождение без прав, выписанный жительнице Тугулыма (Свердловская область), никогда не водившей машину — результат некорректной работы сайта «Госуслуги». Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проведена проверка. Установлено, что данный штраф вынесен в отношении другого жителя Тугулыма. Это не ошибка Госавтоинспекции, а некорректная работа сайта „Госуслуги“», — говорится в сообщении инспекторов. Читательница URA.RU рассказала, что получила на «Госуслугах» штраф в размере пять тысяч рублей от ГИБДД за езду без прав. При этом женщина никогда не водила машину и водительское удостоверение не получала. 8 июля она обратилась в полицию с просьбой провести проверку. В ГИБДД выяснили, что штрафы в отношении женщины не выносились.