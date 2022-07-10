Байкеры из Нижневартовска, Югорска, Урая и Екатеринбурга отправились в Турцию на мотоциклах. Им предстоит проехать более трех тысяч километров, сообщает администрация Югорска на своей странице «ВКонтакте».
«Байкеры уже побывали в Челябинске, Новотроицке, Орске, Атырау и казахстанской степи, Астрахане, Махачкале, Дербенте. Впереди еще Баку, Тбилиси, Батуми, Ереван, и наконец, города Турции. Три парня и две девушки преодолеют более 3,5 тысяч километров», — отмечается в сообщении.
Последний отчет мотоциклисты публиковали с границы Чечни и Дагестана. Они посетили озеро Кезенойам.
Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Совета федерации от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков анонсировал свое путешествие по Югре на мотоцикле. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора.
Байкеры из Нижневартовска, Югорска, Урая и Екатеринбурга отправились в Турцию на мотоциклах. Им предстоит проехать более трех тысяч километров, сообщает администрация Югорска на своей странице «ВКонтакте». «Байкеры уже побывали в Челябинске, Новотроицке, Орске, Атырау и казахстанской степи, Астрахане, Махачкале, Дербенте. Впереди еще Баку, Тбилиси, Батуми, Ереван, и наконец, города Турции. Три парня и две девушки преодолеют более 3,5 тысяч километров», — отмечается в сообщении. Последний отчет мотоциклисты публиковали с границы Чечни и Дагестана. Они посетили озеро Кезенойам. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Совета федерации от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков анонсировал свое путешествие по Югре на мотоцикле. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора.