Мотоциклисты проедут более трех тысяч километров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Байкеры из Нижневартовска, Югорска, Урая и Екатеринбурга отправились в Турцию на мотоциклах. Им предстоит проехать более трех тысяч километров, сообщает администрация Югорска на своей странице «ВКонтакте».

«Байкеры уже побывали в Челябинске, Новотроицке, Орске, Атырау и казахстанской степи, Астрахане, Махачкале, Дербенте. Впереди еще Баку, Тбилиси, Батуми, Ереван, и наконец, города Турции. Три парня и две девушки преодолеют более 3,5 тысяч километров», — отмечается в сообщении.

Последний отчет мотоциклисты публиковали с границы Чечни и Дагестана. Они посетили озеро Кезенойам.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Совета федерации от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков анонсировал свое путешествие по Югре на мотоцикле. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора.

Байкеры из ХМАО отправились в Турцию «Наш Югорск», «ВКонтакте»

Байкеры из ХМАО отправились в Турцию «Наш Югорск», «ВКонтакте»