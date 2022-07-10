10 июля 2022
09 июля 2022

Жители ХМАО отправились в Турцию на мотоциклах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная тусовка с кальянами на Вознесенской горке. Екатеринбург , мотоцикл, байкеры
Мотоциклисты проедут более трех тысяч километров Фото:

Байкеры из Нижневартовска, Югорска, Урая и Екатеринбурга отправились в Турцию на мотоциклах. Им предстоит проехать более трех тысяч километров, сообщает администрация Югорска на своей странице «ВКонтакте».

«Байкеры уже побывали в Челябинске, Новотроицке, Орске, Атырау и казахстанской степи, Астрахане, Махачкале, Дербенте. Впереди еще Баку, Тбилиси, Батуми, Ереван, и наконец, города Турции. Три парня и две девушки преодолеют более 3,5 тысяч километров», — отмечается в сообщении.

Последний отчет мотоциклисты публиковали с границы Чечни и Дагестана. Они посетили озеро Кезенойам.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Совета федерации от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков анонсировал свое путешествие по Югре на мотоцикле. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора.

Байкеры из ХМАО отправились в Турцию
Байкеры из ХМАО отправились в Турцию

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Байкеры из Нижневартовска, Югорска, Урая и Екатеринбурга отправились в Турцию на мотоциклах. Им предстоит проехать более трех тысяч километров, сообщает администрация Югорска на своей странице «ВКонтакте». «Байкеры уже побывали в Челябинске, Новотроицке, Орске, Атырау и казахстанской степи, Астрахане, Махачкале, Дербенте. Впереди еще Баку, Тбилиси, Батуми, Ереван, и наконец, города Турции. Три парня и две девушки преодолеют более 3,5 тысяч километров», — отмечается в сообщении. Последний отчет мотоциклисты публиковали с границы Чечни и Дагестана. Они посетили озеро Кезенойам. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Совета федерации от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Эдуард Исаков анонсировал свое путешествие по Югре на мотоцикле. Информация появилась в личном telegram-канале сенатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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