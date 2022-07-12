12 июля 2022

Глава Крыма Аксенов дал объяснение избиению военных в Судаке

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
Драка военнослужащих с гражданскими в Судаке произошла на бытовой почве, уверяет Сергей Аксенов Фото:

Конфликт, который привел к драке с участием военных в Судаке, начался не по политической причине, а по бытовой. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — объяснил Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Продолжая, он добавил, что на военнослужащих не было ни формы, ни знаков отличия, ни эмблем с символикой специальной военной операции, ничего, что могло бы намекать на их принадлежность к российской армии. «Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже», — резюмировал глава Крыма.

Ранее сообщалось, что в Судаке неизвестные граждане избили российского военного якобы из-за одежды с буквой Z. Затем сотрудники правоохранительных органов задержали «нападавших».

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Конфликт, который привел к драке с участием военных в Судаке, начался не по политической причине, а по бытовой. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — объяснил Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Продолжая, он добавил, что на военнослужащих не было ни формы, ни знаков отличия, ни эмблем с символикой специальной военной операции, ничего, что могло бы намекать на их принадлежность к российской армии. «Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже», — резюмировал глава Крыма. Ранее сообщалось, что в Судаке неизвестные граждане избили российского военного якобы из-за одежды с буквой Z. Затем сотрудники правоохранительных органов задержали «нападавших».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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