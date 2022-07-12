Глава Крыма Аксенов дал объяснение избиению военных в Судаке

13 июля 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

Драка военнослужащих с гражданскими в Судаке произошла на бытовой почве, уверяет Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конфликт, который привел к драке с участием военных в Судаке, начался не по политической причине, а по бытовой. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — объяснил Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Продолжая, он добавил, что на военнослужащих не было ни формы, ни знаков отличия, ни эмблем с символикой специальной военной операции, ничего, что могло бы намекать на их принадлежность к российской армии. «Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже», — резюмировал глава Крыма. Ранее сообщалось, что в Судаке неизвестные граждане избили российского военного якобы из-за одежды с буквой Z. Затем сотрудники правоохранительных органов задержали «нападавших».

Конфликт, который привел к драке с участием военных в Судаке, начался не по политической причине, а по бытовой. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт», — объяснил Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Продолжая, он добавил, что на военнослужащих не было ни формы, ни знаков отличия, ни эмблем с символикой специальной военной операции, ничего, что могло бы намекать на их принадлежность к российской армии. «Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже», — резюмировал глава Крыма. Ранее сообщалось, что в Судаке неизвестные граждане избили российского военного якобы из-за одежды с буквой Z. Затем сотрудники правоохранительных органов задержали «нападавших».