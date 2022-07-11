В Крыму избили военного за одежду с буквой Z

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Клинический институт мозга. Березовский, клиника, больница, реанимация, клинический институт мозга
Пострадавшему оказывается медицинская помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В крымском городе Судак неизвестные граждане избили российского военнослужащего. Поводом стала одежда с буквой Z. Такое заявление сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Информацию подтверждаю. Избиение. Контрактник. Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой», — пояснил он в своем telegram-канале.

Отмечается также, что происшествие расследуют прокуратура и полиция Крыма. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. По информации полиции, напавших на контрактника преступников было трое, пишет MK.RU.

Латинские буквы Z и V, нарисованные белой краской на бортах автомобилей, танков и бронемашин, — отличительные знаки российской военной техники на Украине. Сама спецоперация проходит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов, а также спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинских националистов.

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В крымском городе Судак неизвестные граждане избили российского военнослужащего. Поводом стала одежда с буквой Z. Такое заявление сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. «Информацию подтверждаю. Избиение. Контрактник. Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой», — пояснил он в своем telegram-канале. Отмечается также, что происшествие расследуют прокуратура и полиция Крыма. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. По информации полиции, напавших на контрактника преступников было трое, пишет MK.RU. Латинские буквы Z и V, нарисованные белой краской на бортах автомобилей, танков и бронемашин, — отличительные знаки российской военной техники на Украине. Сама спецоперация проходит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов, а также спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинских националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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