В крымском городе Судак неизвестные граждане избили российского военнослужащего. Поводом стала одежда с буквой Z. Такое заявление сделал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Информацию подтверждаю. Избиение. Контрактник. Занимаемся. Всех ищут. Реакция будет запредельно жесткой», — пояснил он в своем telegram-канале.
Отмечается также, что происшествие расследуют прокуратура и полиция Крыма. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. По информации полиции, напавших на контрактника преступников было трое, пишет
Латинские буквы Z и V, нарисованные белой краской на бортах автомобилей, танков и бронемашин, — отличительные знаки российской военной техники на Украине. Сама спецоперация проходит с 24 февраля этого года. Приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов, а также спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов украинских националистов.
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