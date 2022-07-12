Пермякам предлагают принципиально новый вид досуга

13 июля 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Новая игра — смесь квиза и квеста Фото: Размик Закарян © URA.RU Организаторы «Мозгобойни в Перми» предлагают жителям сыграть в новую игру под названием Aventura. Это смесь квиза и квест-истории. «Это абсолютно новый вид досуга! В самом начале игроки получают информацию об истории персонажей-авантюристов, в роли которых им предстоит быть ближайшие два часа. Игроки отправляются в виртуальное путешествие с целью сбора необходимой информации для разгадки главной тайны острова Авентура», — описывают суть игры организаторы. Процесс происходит при помощи игровой системы в гаджете (смартфон, ноутбук, планшет). Игра разбита на три тура, цель команд в каждом из которых — дать ответы на поставленные вопросы, приближающие к разгадке тайны острова. По итогам туров оглашаются правильные ответы на поставленные вопросы. В итоге побеждает команда, которая дала наибольшее количество правильных ответов по итогам трех туров. Игра проходит в баре, в процессе можно поужинать, пообщаться с друзьями. Для участия необходима команда от трех до восьми человек и, как минимум, один смартфон с выходом в интернет. Первая такая игра состоится 20 июля в баре «Ронни Бургер». Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки организовывают страйкбольные игры с «бронетехникой». Вместо танков у них багги.

Организаторы «Мозгобойни в Перми» предлагают жителям сыграть в новую игру под названием Aventura. Это смесь квиза и квест-истории. «Это абсолютно новый вид досуга! В самом начале игроки получают информацию об истории персонажей-авантюристов, в роли которых им предстоит быть ближайшие два часа. Игроки отправляются в виртуальное путешествие с целью сбора необходимой информации для разгадки главной тайны острова Авентура», — описывают суть игры организаторы. Процесс происходит при помощи игровой системы в гаджете (смартфон, ноутбук, планшет). Игра разбита на три тура, цель команд в каждом из которых — дать ответы на поставленные вопросы, приближающие к разгадке тайны острова. По итогам туров оглашаются правильные ответы на поставленные вопросы. В итоге побеждает команда, которая дала наибольшее количество правильных ответов по итогам трех туров. Игра проходит в баре, в процессе можно поужинать, пообщаться с друзьями. Для участия необходима команда от трех до восьми человек и, как минимум, один смартфон с выходом в интернет. Первая такая игра состоится 20 июля в баре «Ронни Бургер». Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки организовывают страйкбольные игры с «бронетехникой». Вместо танков у них багги.