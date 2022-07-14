Пермский блогер, живущий за рубежом, говорит о наплыве айтишников

Эльнар Мансуров уже несколько месяцев проживает с семьей в разных странах Фото: unsplash.com

Блогер из Перми Эльнар Мансуров (известный подписчикам как «парень с головой медведя»), который уже несколько месяцев проживает со своей семьей за границей, рассказал о скоплении за рубежом IT-специалистов. Об этом он написал в своем Telegram-канале Mishka.travel, где блогер также делится деталями своей жизни в разных странах.

«Мы уже почти 2 месяца живем в Словении и провели 5 групп, где показывали туристам красоты этой страны. Ребята были из разных городов (от Омска и Перми до Амстердама, Лондона, Берлина и Стокгольма). Но их всех объединяло одно, почти все они были из сферы айти».

Блогер также говорит, что шутит в экспедициях на тему того, что по вечерам с группами туристов можно устраивать хакатон. Ранее URA.RU сообщало, что пермский travel-блогер Эльнар Мансуров решил навсегда уехать из Перми, — об этом он заявлял своим подписчикам в соцсети Instagram (деятельность запрещена в РФ). Он рассказал, что его не устраивает местный холодный климат, агрессия окружающих, уровень и качество жизни, а также экология.