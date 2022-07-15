Во французских магазинах массово исчезает один из символов страны Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Франция испытывает острый дефицит горчицы на фоне конфликта Украины с Россией. Об этом сообщают на своем сайте «The New York Times».

Дижонская горчица состоит в основном из ингредиентов, которые не поступают из Бургундии. «Изменение климата, проблемы с поставками, Covid и рост цен привели к тому, что французским производителям не хватает коричневых семян, из которых делают их горчицу», — пишет NY.

В магазинах Франции уже пустеют полки с горчицей. В тех магазинах, где приправа есть в наличии, на некоторых вывесках написано, что продажа ограничена одной банкой на человека. Розничный продавец Intermarché, объясняет, что отсутствие соуса в магазинах привели «засуха в Канаде» и «конфликт Украины с Россией».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Западные политики, журналисты и граждане неоднократно обвиняли правительства своих стран в разжигании конфликта на Украине на фоне специальной операции РФ.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!