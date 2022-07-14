14 июля 2022

Свердловские силовики засекретили дело прокурора, пойманного ФСБ

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи не стали сообщать обстоятельства дела Фото:

Следователи засекретили дело заместителя прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Алексея Терзиогло, подозреваемого в крупной взятке. Об этом говорится в официальном ответе регионального СУ Следственного комитета.

«Какая-либо информация, так или иначе касающаяся обстоятельств, указанных в вашем запросе, разглашению не подлежит», — приводит портал Е1 ответ ведомства на запрос о деле Терзиогло. Он был задержан сотрудниками УФСБ по Свердловской области по подозрению в коррупции.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там отказались от комментариев.

Алексея Терзиогло подозревают во взяточничестве, за что его могут приговорить к 15 годам колонии. По данным СМИ, прокурора отпустили под подписку о невыезде, пока его вина не будет доказана в суде.

Фото:

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Следователи засекретили дело заместителя прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Алексея Терзиогло, подозреваемого в крупной взятке. Об этом говорится в официальном ответе регионального СУ Следственного комитета. «Какая-либо информация, так или иначе касающаяся обстоятельств, указанных в вашем запросе, разглашению не подлежит», — приводит портал Е1 ответ ведомства на запрос о деле Терзиогло. Он был задержан сотрудниками УФСБ по Свердловской области по подозрению в коррупции. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там отказались от комментариев. Алексея Терзиогло подозревают во взяточничестве, за что его могут приговорить к 15 годам колонии. По данным СМИ, прокурора отпустили под подписку о невыезде, пока его вина не будет доказана в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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