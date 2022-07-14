Свердловские силовики засекретили дело прокурора, пойманного ФСБ

15 июля 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Следователи не стали сообщать обстоятельства дела Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следователи засекретили дело заместителя прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Алексея Терзиогло, подозреваемого в крупной взятке. Об этом говорится в официальном ответе регионального СУ Следственного комитета. «Какая-либо информация, так или иначе касающаяся обстоятельств, указанных в вашем запросе, разглашению не подлежит», — приводит портал Е1 ответ ведомства на запрос о деле Терзиогло. Он был задержан сотрудниками УФСБ по Свердловской области по подозрению в коррупции. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там отказались от комментариев. Алексея Терзиогло подозревают во взяточничестве, за что его могут приговорить к 15 годам колонии. По данным СМИ, прокурора отпустили под подписку о невыезде, пока его вина не будет доказана в суде. Фото: Е1 Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Следователи засекретили дело заместителя прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Алексея Терзиогло, подозреваемого в крупной взятке. Об этом говорится в официальном ответе регионального СУ Следственного комитета. «Какая-либо информация, так или иначе касающаяся обстоятельств, указанных в вашем запросе, разглашению не подлежит», — приводит портал Е1 ответ ведомства на запрос о деле Терзиогло. Он был задержан сотрудниками УФСБ по Свердловской области по подозрению в коррупции. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там отказались от комментариев. Алексея Терзиогло подозревают во взяточничестве, за что его могут приговорить к 15 годам колонии. По данным СМИ, прокурора отпустили под подписку о невыезде, пока его вина не будет доказана в суде.