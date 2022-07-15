Губернатор Куйвашев предупредил свердловчан о граде. «Размером с перепелиное яйцо»

16 июля 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев попросил свердловчан быть аккуратнее в период непогоды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Свердловской области 16 июля снова может выпасть град, поэтому жителям стоит быть аккуратными. С таким предупреждением в своем telegram-канале выступил губернатор Евгений Куйвашев и показал фото вчерашнего града размером с перепелиное яйцо. «Со вчерашнего дня у нас грозы, град, местами размером с перепелиное яйцо. МЧС вас предупредило, но я тоже предупрежу: будьте, пожалуйста, аккуратнее», — написал Куйвашев. К своему посту он прикрепил фотографию крупного града. 15 июля на свердловские города обрушился град. На некоторых фото из Арамиля заметно, что град размером с фундук. Непогода также замечена в поселках Бобровском и Монетном. Ранее свердловское ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах. По данным синоптиков, 15 и 16 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные порывы ветра, дожди и грозы. В Свердловской области 15 июля выпал град. Осадки ожидаются и 16 июля Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области 16 июля снова может выпасть град, поэтому жителям стоит быть аккуратными. С таким предупреждением в своем telegram-канале выступил губернатор Евгений Куйвашев и показал фото вчерашнего града размером с перепелиное яйцо. «Со вчерашнего дня у нас грозы, град, местами размером с перепелиное яйцо. МЧС вас предупредило, но я тоже предупрежу: будьте, пожалуйста, аккуратнее», — написал Куйвашев. К своему посту он прикрепил фотографию крупного града. 15 июля на свердловские города обрушился град. На некоторых фото из Арамиля заметно, что град размером с фундук. Непогода также замечена в поселках Бобровском и Монетном. Ранее свердловское ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах. По данным синоптиков, 15 и 16 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные порывы ветра, дожди и грозы.