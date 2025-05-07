07 мая 2025

Свердловчанин умер за рулем и попал в аварию

В Асбесте 70-летний мужчина умер за рулем и попал в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает все обстоятельства смерти 70-летнего мужчины
Полиция устанавливает все обстоятельства смерти 70-летнего мужчины Фото:

В Асбесте (Свердловская область) 70-летний Александр Смирнов потерял сознание за рулем, попал в аварию и умер. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла около 22:00 7 мая на улице 1-я Черемшанская. «Водитель автомобиля Nissan Almera, двигался прямо, потерял сознание и допустил съезд с дороги. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стаж его вождения составляет 44 года. Сейчас полиция проводит проверку.

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В Асбесте (Свердловская область) 70-летний Александр Смирнов потерял сознание за рулем, попал в аварию и умер. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Авария произошла около 22:00 7 мая на улице 1-я Черемшанская. «Водитель автомобиля Nissan Almera, двигался прямо, потерял сознание и допустил съезд с дороги. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть», — говорится в сообщении. Отмечается, что стаж его вождения составляет 44 года. Сейчас полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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