Свердловчанин умер за рулем и попал в аварию

Полиция устанавливает все обстоятельства смерти 70-летнего мужчины
В Асбесте (Свердловская область) 70-летний Александр Смирнов потерял сознание за рулем, попал в аварию и умер. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
Авария произошла около 22:00 7 мая на улице 1-я Черемшанская. «Водитель автомобиля Nissan Almera, двигался прямо, потерял сознание и допустил съезд с дороги. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стаж его вождения составляет 44 года. Сейчас полиция проводит проверку.
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