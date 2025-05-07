Общество Полицейские ворвались в бары в центре Екатеринбурга 08 мая 2025 в 11:35 Размер текста - 17 + Силовики проверяли документы у граждан Фото: Роман Наумов © URA.RU В центре Екатеринбурга полицейские устроили облавы на популярные бары. Силовики зашли в «А ты где?» и «Самоцвет», рассказал читатель URA.RU. По его словам, операция прошла ночью 8 мая. У отдыхающих проверяли документы. Сведения о рейде URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ. «В указанном месте проводилось профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение и пресечение нарушений общественного порядка», — сообщили в полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Екатеринбурга полицейские устроили облавы на популярные бары. Силовики зашли в «А ты где?» и «Самоцвет», рассказал читатель URA.RU. По его словам, операция прошла ночью 8 мая. У отдыхающих проверяли документы. Сведения о рейде URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ. «В указанном месте проводилось профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение и пресечение нарушений общественного порядка», — сообщили в полиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям