07 мая 2025

Полицейские ворвались в бары в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
Силовики проверяли документы у граждан Фото:

В центре Екатеринбурга полицейские устроили облавы на популярные бары. Силовики зашли в «А ты где?» и «Самоцвет», рассказал читатель URA.RU.

По его словам, операция прошла ночью 8 мая. У отдыхающих проверяли документы.

Сведения о рейде URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ. «В указанном месте проводилось профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение и пресечение нарушений общественного порядка», — сообщили в полиции.

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В центре Екатеринбурга полицейские устроили облавы на популярные бары. Силовики зашли в «А ты где?» и «Самоцвет», рассказал читатель URA.RU. По его словам, операция прошла ночью 8 мая. У отдыхающих проверяли документы. Сведения о рейде URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ. «В указанном месте проводилось профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение и пресечение нарушений общественного порядка», — сообщили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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