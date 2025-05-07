Полицейские ворвались в бары в центре Екатеринбурга

Силовики проверяли документы у граждан
В центре Екатеринбурга полицейские устроили облавы на популярные бары. Силовики зашли в «А ты где?» и «Самоцвет», рассказал читатель URA.RU.
По его словам, операция прошла ночью 8 мая. У отдыхающих проверяли документы.
Сведения о рейде URA.RU подтвердили в пресс-группе городского УМВД РФ. «В указанном месте проводилось профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение и пресечение нарушений общественного порядка», — сообщили в полиции.
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