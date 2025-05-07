07 мая 2025

В Екатеринбурге пропал 40-летний мужчина в синем пуховике

В Екатеринбурге две недели ищут 40-летнего Александра Цуканова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисками занимаются волонтеры (архивное фото)
Поисками занимаются волонтеры (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 40-летний Александр Цуканов. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», он ушел из дома 23 апреля и не вернулся.

«Помогите найти человека! Пропал Цуканов Александр Владимирович, 40 лет (1984 года рождения.) Город Екатеринбург», — сообщили волонтеры. Мужчина с обритой головой худощавого телосложения ушел в пуховике и джинсах синего цвета. Также на нем были черные ботинки и кепка.

Если вы видели похожих людей, сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можно позвонить инфоргу поискового отряда Анне Сороке по номеру +7 (922) 205-72-00.

Александр Цуканов ушел из дома 23 апреля и не вернулся
Александр Цуканов ушел из дома 23 апреля и не вернулся
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пропал 40-летний Александр Цуканов. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», он ушел из дома 23 апреля и не вернулся. «Помогите найти человека! Пропал Цуканов Александр Владимирович, 40 лет (1984 года рождения.) Город Екатеринбург», — сообщили волонтеры. Мужчина с обритой головой худощавого телосложения ушел в пуховике и джинсах синего цвета. Также на нем были черные ботинки и кепка. Если вы видели похожих людей, сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можно позвонить инфоргу поискового отряда Анне Сороке по номеру +7 (922) 205-72-00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...