В Екатеринбурге пропал 40-летний мужчина в синем пуховике

В Екатеринбурге пропал 40-летний Александр Цуканов. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте», он ушел из дома 23 апреля и не вернулся.
«Помогите найти человека! Пропал Цуканов Александр Владимирович, 40 лет (1984 года рождения.) Город Екатеринбург», — сообщили волонтеры. Мужчина с обритой головой худощавого телосложения ушел в пуховике и джинсах синего цвета. Также на нем были черные ботинки и кепка.
Если вы видели похожих людей, сообщите по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можно позвонить инфоргу поискового отряда Анне Сороке по номеру +7 (922) 205-72-00.
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