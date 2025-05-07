07 мая 2025

«От увиденного затрясло»: в свердловском городе мама избила дочь в коляске

В Каменске-Уральском мама избивала ребенка прямо на улице
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, ребенку в коляске около трех лет
По словам очевидцев, ребенку в коляске около трех лет Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мама избила малыша на улице. Девочка, которой с виду около трех лет, плакала в коляске из-за ударов, информация об этом появилась в соцсетях.

«Ребенок (лет трех) лежал в коляске и начал плакать, следом эта женщина (мать ребенка) начала бить ребенка с ладошки со всей силы по лицу и орать на нее [девочку], что „она ей надоела“», — пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».

Очевидцы подошли к женщине и стали выяснять ситуацию, а также хотели вызвать ПДН, но не успели — мама убежала домой. «Очень жаль, что не смогли это заснять. Очень просим службы проверить данную мать, так как сами мамы, и от увиденного затрясло», — рассказали прохожие.

В городской полиции уже зарегистрировали это происшествие. «Сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверочные мероприятия, по завершению которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

Мама била ребенка по лицу
Мама била ребенка по лицу
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) мама избила малыша на улице. Девочка, которой с виду около трех лет, плакала в коляске из-за ударов, информация об этом появилась в соцсетях. «Ребенок (лет трех) лежал в коляске и начал плакать, следом эта женщина (мать ребенка) начала бить ребенка с ладошки со всей силы по лицу и орать на нее [девочку], что „она ей надоела“», — пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский». Очевидцы подошли к женщине и стали выяснять ситуацию, а также хотели вызвать ПДН, но не успели — мама убежала домой. «Очень жаль, что не смогли это заснять. Очень просим службы проверить данную мать, так как сами мамы, и от увиденного затрясло», — рассказали прохожие. В городской полиции уже зарегистрировали это происшествие. «Сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверочные мероприятия, по завершению которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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