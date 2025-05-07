«От увиденного затрясло»: в свердловском городе мама избила дочь в коляске

В Каменске-Уральском (Свердловская область) мама избила малыша на улице. Девочка, которой с виду около трех лет, плакала в коляске из-за ударов, информация об этом появилась в соцсетях.
«Ребенок (лет трех) лежал в коляске и начал плакать, следом эта женщина (мать ребенка) начала бить ребенка с ладошки со всей силы по лицу и орать на нее [девочку], что „она ей надоела“», — пишет telegram-канал «Инцидент Каменск-Уральский».
Очевидцы подошли к женщине и стали выяснять ситуацию, а также хотели вызвать ПДН, но не успели — мама убежала домой. «Очень жаль, что не смогли это заснять. Очень просим службы проверить данную мать, так как сами мамы, и от увиденного затрясло», — рассказали прохожие.
В городской полиции уже зарегистрировали это происшествие. «Сотрудники из подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверочные мероприятия, по завершению которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».
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