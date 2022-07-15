На свердловские города обрушился град. Фото, видео

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Затопление центральных улиц во время дождя. Екатеринбург, зонт, ливень, потоп, дождь
Ливни и град прошли под Екатеринбургом днем Фото:

В Свердловской области 15 июля пришла обещанная свердловским МЧС непогода. Местные жители выкладывают в соцсетях фото и видео, на которых запечатлены ливень и град.

«Такой вот град долбит по машине. Давно, называется, не было дождя», — прокомментировал непогоду свердловчанин Сергей и сообщил, что ему пришлось остановиться, потому что ехать невозможно. На некоторых фото из Арамиля заметно, что град размером с фундук. Непогода также замечена в поселках Бобровском и Монетном: на одном из видео местные жители запечатлели удар молнии в крышу.

Ранее свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах. По данным синоптиков, 15 и 16 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные порывы ветра, дожди и грозы.

Фото:

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В Свердловской области 15 июля пришла обещанная свердловским МЧС непогода. Местные жители выкладывают в соцсетях фото и видео, на которых запечатлены ливень и град. «Такой вот град долбит по машине. Давно, называется, не было дождя», — прокомментировал непогоду свердловчанин Сергей и сообщил, что ему пришлось остановиться, потому что ехать невозможно. На некоторых фото из Арамиля заметно, что град размером с фундук. Непогода также замечена в поселках Бобровском и Монетном: на одном из видео местные жители запечатлели удар молнии в крышу. Ранее свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах. По данным синоптиков, 15 и 16 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные порывы ветра, дожди и грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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