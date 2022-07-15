Ливни и град прошли под Екатеринбургом днем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области 15 июля пришла обещанная свердловским МЧС непогода. Местные жители выкладывают в соцсетях фото и видео, на которых запечатлены ливень и град.

«Такой вот град долбит по машине. Давно, называется, не было дождя», — прокомментировал непогоду свердловчанин Сергей и сообщил, что ему пришлось остановиться, потому что ехать невозможно. На некоторых фото из Арамиля заметно, что град размером с фундук. Непогода также замечена в поселках Бобровском и Монетном: на одном из видео местные жители запечатлели удар молнии в крышу.

Ранее свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозах. По данным синоптиков, 15 и 16 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные порывы ветра, дожди и грозы.

Фото: читатель URA.RU