Сталин позвонил свердловскому рабочему на завод среди ночи

Юному свердловскому рабочему «Свердловэнерго» Семену Киперману в годы войны довелось поговорить по телефону с главой Советского Союза Иосифом Сталиным. Вот как передана эта беседа в книге «Победа. Одна на всех», которая вышла в Екатеринбурге в канун праздника.
«В то время мы работали по 12 часов в сутки в две смены — с 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра. Я тогда только приехал в Свердловск, жить было негде, и пока меня не подселили к местным жителям, я около двух месяцев ночевал в кабинете начальника цеха. Кроме того, по поручению начальника я аккуратно вел учетную ведомость деталей для танков и машин, которые отправлялись на фронт. И никогда бы не мог подумать, как пригодятся эти знания», — так начинается рассказ Кипермана.
В тот день начальник дал ему ключ от кабинета, чтобы он мог скоротать ночь на старом диванчике. Около двух часов ночи зазвонил телефон.
— Это сборочный цех пятидесятого завода?
— Да.
— Кто у телефона?
— Семен Киперман, рабочий.
— Сколько вам лет?
— Мне недавно исполнилось 17.
— Сейчас с вами будет разговаривать товарищ Сталин.
«Спросонья я даже не разобрал, что мне сообщили по телефону. Просто стоял и слушал. Трубку взял Иосиф Виссарионович», — продолжает рабочий свой рассказ.
— Кто у телефона?
— Токарь сборочного цеха Семен Киперман.
— А где начальник цеха?
— Начальник недавно уехал домой.
— А вы можете мне сказать, сколько танков выпустили сегодня?
— 12 отправлены на фронт, 13-й забраковал военпред. К утру неисправность устраним и отправим машину на передовую.
— Это точно? — переспросил Сталин.
— Точно. Я ежедневно веду ведомость готовой продукции.
— Хорошо, спасибо вам.
Наутро его похвалил начальник цеха и дал три талона на дополнительное питание. Для того времени это было хорошим поощрением, добавил Киперман.
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