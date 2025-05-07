07 мая 2025

Сталин позвонил свердловскому рабочему на завод среди ночи

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Коммунисты на Манежной площади, перед возложением цветов к могиле Сталина в годовщину его смерти. Москва, сталин, кпрф, митинг, коммунистическая партия, коммунисты
У 17-летнего парня состоялся непредвиденный разговор со Сталиным Фото:
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Юному свердловскому рабочему «Свердловэнерго» Семену Киперману в годы войны довелось поговорить по телефону с главой Советского Союза Иосифом Сталиным. Вот как передана эта беседа в книге «Победа. Одна на всех», которая вышла в Екатеринбурге в канун праздника.

«В то время мы работали по 12 часов в сутки в две смены — с 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра. Я тогда только приехал в Свердловск, жить было негде, и пока меня не подселили к местным жителям, я около двух месяцев ночевал в кабинете начальника цеха. Кроме того, по поручению начальника я аккуратно вел учетную ведомость деталей для танков и машин, которые отправлялись на фронт. И никогда бы не мог подумать, как пригодятся эти знания», — так начинается рассказ Кипермана.

В тот день начальник дал ему ключ от кабинета, чтобы он мог скоротать ночь на старом диванчике. Около двух часов ночи зазвонил телефон.

— Это сборочный цех пятидесятого завода?

— Да.

— Кто у телефона?

— Семен Киперман, рабочий.

— Сколько вам лет?

— Мне недавно исполнилось 17.

— Сейчас с вами будет разговаривать товарищ Сталин.

«Спросонья я даже не разобрал, что мне сообщили по телефону. Просто стоял и слушал. Трубку взял Иосиф Виссарионович», — продолжает рабочий свой рассказ.

— Кто у телефона?

— Токарь сборочного цеха Семен Киперман.

— А где начальник цеха?

— Начальник недавно уехал домой.

— А вы можете мне сказать, сколько танков выпустили сегодня?

— 12 отправлены на фронт, 13-й забраковал военпред. К утру неисправность устраним и отправим машину на передовую.

— Это точно? — переспросил Сталин.

— Точно. Я ежедневно веду ведомость готовой продукции.

— Хорошо, спасибо вам.

Наутро его похвалил начальник цеха и дал три талона на дополнительное питание. Для того времени это было хорошим поощрением, добавил Киперман.

В Свердловской области на нужны фронта работало десятки предприятий. На одно из таких внезапно позвонил Сталин
В Свердловской области на нужны фронта работало десятки предприятий. На одно из таких внезапно позвонил Сталин
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Юному свердловскому рабочему «Свердловэнерго» Семену Киперману в годы войны довелось поговорить по телефону с главой Советского Союза Иосифом Сталиным. Вот как передана эта беседа в книге «Победа. Одна на всех», которая вышла в Екатеринбурге в канун праздника. «В то время мы работали по 12 часов в сутки в две смены — с 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра. Я тогда только приехал в Свердловск, жить было негде, и пока меня не подселили к местным жителям, я около двух месяцев ночевал в кабинете начальника цеха. Кроме того, по поручению начальника я аккуратно вел учетную ведомость деталей для танков и машин, которые отправлялись на фронт. И никогда бы не мог подумать, как пригодятся эти знания», — так начинается рассказ Кипермана. В тот день начальник дал ему ключ от кабинета, чтобы он мог скоротать ночь на старом диванчике. Около двух часов ночи зазвонил телефон. — Это сборочный цех пятидесятого завода? — Да. — Кто у телефона? — Семен Киперман, рабочий. — Сколько вам лет? — Мне недавно исполнилось 17. — Сейчас с вами будет разговаривать товарищ Сталин. «Спросонья я даже не разобрал, что мне сообщили по телефону. Просто стоял и слушал. Трубку взял Иосиф Виссарионович», — продолжает рабочий свой рассказ. — Кто у телефона? — Токарь сборочного цеха Семен Киперман. — А где начальник цеха? — Начальник недавно уехал домой. — А вы можете мне сказать, сколько танков выпустили сегодня? — 12 отправлены на фронт, 13-й забраковал военпред. К утру неисправность устраним и отправим машину на передовую. — Это точно? — переспросил Сталин. — Точно. Я ежедневно веду ведомость готовой продукции. — Хорошо, спасибо вам. Наутро его похвалил начальник цеха и дал три талона на дополнительное питание. Для того времени это было хорошим поощрением, добавил Киперман.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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