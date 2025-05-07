Сталин позвонил свердловскому рабочему на завод среди ночи

08 мая 2025 в 10:07 Размер текста - 17 +

У 17-летнего парня состоялся непредвиденный разговор со Сталиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Юному свердловскому рабочему «Свердловэнерго» Семену Киперману в годы войны довелось поговорить по телефону с главой Советского Союза Иосифом Сталиным. Вот как передана эта беседа в книге «Победа. Одна на всех», которая вышла в Екатеринбурге в канун праздника. «В то время мы работали по 12 часов в сутки в две смены — с 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра. Я тогда только приехал в Свердловск, жить было негде, и пока меня не подселили к местным жителям, я около двух месяцев ночевал в кабинете начальника цеха. Кроме того, по поручению начальника я аккуратно вел учетную ведомость деталей для танков и машин, которые отправлялись на фронт. И никогда бы не мог подумать, как пригодятся эти знания», — так начинается рассказ Кипермана. В тот день начальник дал ему ключ от кабинета, чтобы он мог скоротать ночь на старом диванчике. Около двух часов ночи зазвонил телефон. — Это сборочный цех пятидесятого завода? — Да. — Кто у телефона? — Семен Киперман, рабочий. — Сколько вам лет? — Мне недавно исполнилось 17. — Сейчас с вами будет разговаривать товарищ Сталин. «Спросонья я даже не разобрал, что мне сообщили по телефону. Просто стоял и слушал. Трубку взял Иосиф Виссарионович», — продолжает рабочий свой рассказ. — Кто у телефона? — Токарь сборочного цеха Семен Киперман. — А где начальник цеха? — Начальник недавно уехал домой. — А вы можете мне сказать, сколько танков выпустили сегодня? — 12 отправлены на фронт, 13-й забраковал военпред. К утру неисправность устраним и отправим машину на передовую. — Это точно? — переспросил Сталин. — Точно. Я ежедневно веду ведомость готовой продукции. — Хорошо, спасибо вам. Наутро его похвалил начальник цеха и дал три талона на дополнительное питание. Для того времени это было хорошим поощрением, добавил Киперман. В Свердловской области на нужны фронта работало десятки предприятий. На одно из таких внезапно позвонил Сталин Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юному свердловскому рабочему «Свердловэнерго» Семену Киперману в годы войны довелось поговорить по телефону с главой Советского Союза Иосифом Сталиным. Вот как передана эта беседа в книге «Победа. Одна на всех», которая вышла в Екатеринбурге в канун праздника. «В то время мы работали по 12 часов в сутки в две смены — с 8 утра до 8 вечера и с 8 вечера до 8 утра. Я тогда только приехал в Свердловск, жить было негде, и пока меня не подселили к местным жителям, я около двух месяцев ночевал в кабинете начальника цеха. Кроме того, по поручению начальника я аккуратно вел учетную ведомость деталей для танков и машин, которые отправлялись на фронт. И никогда бы не мог подумать, как пригодятся эти знания», — так начинается рассказ Кипермана. В тот день начальник дал ему ключ от кабинета, чтобы он мог скоротать ночь на старом диванчике. Около двух часов ночи зазвонил телефон. — Это сборочный цех пятидесятого завода? — Да. — Кто у телефона? — Семен Киперман, рабочий. — Сколько вам лет? — Мне недавно исполнилось 17. — Сейчас с вами будет разговаривать товарищ Сталин. «Спросонья я даже не разобрал, что мне сообщили по телефону. Просто стоял и слушал. Трубку взял Иосиф Виссарионович», — продолжает рабочий свой рассказ. — Кто у телефона? — Токарь сборочного цеха Семен Киперман. — А где начальник цеха? — Начальник недавно уехал домой. — А вы можете мне сказать, сколько танков выпустили сегодня? — 12 отправлены на фронт, 13-й забраковал военпред. К утру неисправность устраним и отправим машину на передовую. — Это точно? — переспросил Сталин. — Точно. Я ежедневно веду ведомость готовой продукции. — Хорошо, спасибо вам. Наутро его похвалил начальник цеха и дал три талона на дополнительное питание. Для того времени это было хорошим поощрением, добавил Киперман.