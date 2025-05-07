В Верхней Пышме (Свердловская область) сотрудники Росгвардии поздравили с Днем Победы ветерана службы и труженицу тыла 94-летнюю Санию Хасанову, организовав в рамках ежегодной акции «Парад у дома ветерана» для нее специальное праздничное мероприятие. Об этом сообщает пресс-служба силовиков.
«Парадный расчет полка полиции Управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу, чеканя шаг, торжественным строем, прошел персонально для Сании Мухаматнуровны под звуки марша и передали поздравительный адрес Временно исполняющего командующего Уральским округом Росгвардии генерал-лейтенанта Дмитрия Черепанова», — сообщили в пресс-службе территориального управления. Также в персональном параде для ветерана приняли участие оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии и солист ансамбля песни и пляски Уральского округа Вадим Таланов.
Сания Хасанова родилась в 1931 году в Башкирии. В годы войны она потеряла отца, который погиб на фронте, и с ранних лет работала в колхозе, помогая семье. После переезда на Урал в Верхнюю Пышму трудилась в местной школе, а затем много лет проработала во вневедомственной охране до самой пенсии.
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