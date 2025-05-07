Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) перевоплотилась в мужчину для спецвыпуска шоу «Маска», который вышел 4 мая и был посвящен певцу Сергею Лазареву. Девушка выступила в специальном костюме, чтобы обмануть жюри, поделилась она в своих соцсетях.
«Пришлось вжиться в роль нагловатого мужика, сыграть соло на барабанах и даже залезть в поролон, чтобы скрыть фигуру», — рассказала в своем telegram-канале певица. Помимо этого, она опубликовала видео-бэкстейдж своей подготовки в TikTok.
Для шоу девушка максимально скрывалась на съемках, чтобы не испортить сюрприз. Певицу и ее команду специально маскировали на площадке. Клава перевоплотилась не только внешне — девушка максимально повторила голос Лазарева.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!