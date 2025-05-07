07 мая 2025

Клава Кока перевоплотилась в «нагловатого мужика» ради Лазарева. Видео

Клава Кока перевоплотилась в мужчину для выступления на шоу «Маска»
© Служба новостей «URA.RU»
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На шоу Клава Кока исполнила песню «Сдавайся» Сергея Лазарева
На шоу Клава Кока исполнила песню «Сдавайся» Сергея Лазарева Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) перевоплотилась в мужчину для спецвыпуска шоу «Маска», который вышел 4 мая и был посвящен певцу Сергею Лазареву. Девушка выступила в специальном костюме, чтобы обмануть жюри, поделилась она в своих соцсетях. 

«Пришлось вжиться в роль нагловатого мужика, сыграть соло на барабанах и даже залезть в поролон, чтобы скрыть фигуру», — рассказала в своем telegram-канале певица. Помимо этого, она опубликовала видео-бэкстейдж своей подготовки в TikTok. 

Для шоу девушка максимально скрывалась на съемках, чтобы не испортить сюрприз. Певицу и ее команду специально маскировали на площадке. Клава перевоплотилась не только внешне — девушка максимально повторила голос Лазарева.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) перевоплотилась в мужчину для спецвыпуска шоу «Маска», который вышел 4 мая и был посвящен певцу Сергею Лазареву. Девушка выступила в специальном костюме, чтобы обмануть жюри, поделилась она в своих соцсетях.  «Пришлось вжиться в роль нагловатого мужика, сыграть соло на барабанах и даже залезть в поролон, чтобы скрыть фигуру», — рассказала в своем telegram-канале певица. Помимо этого, она опубликовала видео-бэкстейдж своей подготовки в TikTok.  Для шоу девушка максимально скрывалась на съемках, чтобы не испортить сюрприз. Певицу и ее команду специально маскировали на площадке. Клава перевоплотилась не только внешне — девушка максимально повторила голос Лазарева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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