Мэр ужаснулся, увидев плитку в центре Екатеринбурга за день до праздника. Фото

Тяжелая техника подпортила плитку в Историческом сквере в Екатеринбурге

08 мая 2025 в 14:17 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов сделал несколько звонков Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обеспокоился состоянием плитки в Историческом сквере за день до больших мероприятий в рамках празднования Дня Победы. Случайным свидетелем «инспекции» стал корреспондент URA.RU. В Исторический сквер Орлов отправился сразу после церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. «Что это такое?» — поинтересовался Орлов у подчиненных, увидев «гуляющую» плитку в сквере, по которой завтра будут ходить десятки или даже сотни тысяч екатеринбуржцев. Возможно, заметит и врио губернатора Денис Паслер. «Вопросы возникнут», — сказал Орлов чиновникам. И тут же достал телефон, стал кому-то писать и звонить. Озадаченным выглядел также вице-мэр Владимир Гейко, который с недавнего времени курирует благоустройство. Корреспонденту Орлов объяснил, что плитка «гуляет» из-за того, что в сквер заезжала тяжелая техника — для монтажа огромной сцены, где будут основные концерты, и иммерсивного театра. Ситуация повторяется из года в год. «Каждый раз ее (плитку — прим. ред.) надо будет укреплять — в рамках текущего ремонта. Она же не сломана, ее переложить надо. Продавило фурами. Серьезных неудобств [пешеходам] это не доставляет, но эстетики [в этом] мало. Сейчас праздники проведем, потом [приступим к работам]», — сказал Орлов, отметив, что за сутки исправить ситуацию невозможно. «Технологий таких просто нет», — объяснил мэр. Алексей Орлов оценил готовность площадок вместе с заместителями и начальником департамента культуры Ильей Марковым Фото: URA.RU Состояние плитки — так себе Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обеспокоился состоянием плитки в Историческом сквере за день до больших мероприятий в рамках празднования Дня Победы. Случайным свидетелем «инспекции» стал корреспондент URA.RU. В Исторический сквер Орлов отправился сразу после церемонии возложения цветов к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову. «Что это такое?» — поинтересовался Орлов у подчиненных, увидев «гуляющую» плитку в сквере, по которой завтра будут ходить десятки или даже сотни тысяч екатеринбуржцев. Возможно, заметит и врио губернатора Денис Паслер. «Вопросы возникнут», — сказал Орлов чиновникам. И тут же достал телефон, стал кому-то писать и звонить. Озадаченным выглядел также вице-мэр Владимир Гейко, который с недавнего времени курирует благоустройство. Корреспонденту Орлов объяснил, что плитка «гуляет» из-за того, что в сквер заезжала тяжелая техника — для монтажа огромной сцены, где будут основные концерты, и иммерсивного театра. Ситуация повторяется из года в год. «Каждый раз ее (плитку — прим. ред.) надо будет укреплять — в рамках текущего ремонта. Она же не сломана, ее переложить надо. Продавило фурами. Серьезных неудобств [пешеходам] это не доставляет, но эстетики [в этом] мало. Сейчас праздники проведем, потом [приступим к работам]», — сказал Орлов, отметив, что за сутки исправить ситуацию невозможно. «Технологий таких просто нет», — объяснил мэр.