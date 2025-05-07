В Екатеринбурге на неделю закроют термальные комплекс

На время закрытия источников нельзя будет забронировать дома на территории комплекса
В Екатеринбурге временно перестанет работать термальный комплекс «ЮГА». Он будет закрыт с 12 по 18 мая из-за плановых работ, сообщили в пресс-службе.
«Термы ЮГА закроются на одну майскую неделю, чтобы провести плановые работы. Так мы проверим все системы, проведем небольшой ремонт и будем уверены, что подготовились к летнему сезону на 100%», — рассказали в термах.
Также на время закрытия нельзя будет арендовать домики на территории комплекса. С 19 мая термы вновь начнут принимать гостей.
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