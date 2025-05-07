07 мая 2025

В Екатеринбурге на неделю закроют термальные комплекс

В Екатеринбурге термальный комплекс «ЮГА» временно закроются на плановый ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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На время закрытия источников нельзя будет забронировать дома на территории комплекса
На время закрытия источников нельзя будет забронировать дома на территории комплекса Фото:

В Екатеринбурге временно перестанет работать термальный комплекс «ЮГА». Он будет закрыт с 12 по 18 мая из-за плановых работ, сообщили в пресс-службе.

«Термы ЮГА закроются на одну майскую неделю, чтобы провести плановые работы. Так мы проверим все системы, проведем небольшой ремонт и будем уверены, что подготовились к летнему сезону на 100%», — рассказали в термах.

Также на время закрытия нельзя будет арендовать домики на территории комплекса. С 19 мая термы вновь начнут принимать гостей.

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В Екатеринбурге временно перестанет работать термальный комплекс «ЮГА». Он будет закрыт с 12 по 18 мая из-за плановых работ, сообщили в пресс-службе. «Термы ЮГА закроются на одну майскую неделю, чтобы провести плановые работы. Так мы проверим все системы, проведем небольшой ремонт и будем уверены, что подготовились к летнему сезону на 100%», — рассказали в термах. Также на время закрытия нельзя будет арендовать домики на территории комплекса. С 19 мая термы вновь начнут принимать гостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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