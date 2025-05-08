Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выразил резкую критику в адрес предложения Киева о возможном перемирии с Российской Федерацией. По его словам, это предложение является «неприемлемой формулой», которая служит лишь для того, чтобы дать украинскому режиму время на перегруппировку и накопление военной мощи.
«[России] пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского», — сказал он в интервью РИА Новости. Рогов также выразил недоверие к спецпосланнику президента США Киту Келлогу, который заявил, что РФ не согласна с предложенным 30-дневным перемирием, обвинив его в лоббировании интересов украинского режима.
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля объявил о перемирии в честь 80-летия Победы. Оно должно было действовать с полуночи седьмого мая до полуночи одиннадцатого мая, однако украинская сторона отказалась поддержать эту инициативу. Мария Захарова подчеркивала, что Москва не возражает против прекращения огня, а препятствием к перемирию выступает Киев, который, по ее словам, нарушает договоренности и не готов обсуждать долгосрочное урегулирование.
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