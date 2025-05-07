Свердловский митрополит назвал квадроберами тех, кто не чтит память о подвиге ветеранов ВОВ

Митрополит Кульберг: человек может стать квадробером, если потеряет память о ВОВ

08 мая 2025 в 09:30 Размер текста - 17 +

Евгений Кульберг высказался о подрастающем поколении Фото: Илья Московец © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что человек, который легко теряет память о подвиге ветеранов в Великой Отечественной войне, может легко стать квадробером. День Победы он назвал духовно-нравственной ценностью, объединяющей многонациональную Россию. «Память о Великой Отечественной войне, о том подвиге, что совершил народ, сохраняет нас как народ. Если человек теряет память, он легко может стать квадробером, он может стать человеком мира, не знающим ни своих родителей, ни своих родственников, ни своей истории, а это разрушает народ и семью», — сказал Кульберг в эфире ОТВ. Он отметил, что необходимо передавать знания о ВОВ подрастающему поколению для сохранения традиционных ценностей. И подчеркнул, что не хотел бы видеть разрушение народа и утрату семейных связей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что человек, который легко теряет память о подвиге ветеранов в Великой Отечественной войне, может легко стать квадробером. День Победы он назвал духовно-нравственной ценностью, объединяющей многонациональную Россию. «Память о Великой Отечественной войне, о том подвиге, что совершил народ, сохраняет нас как народ. Если человек теряет память, он легко может стать квадробером, он может стать человеком мира, не знающим ни своих родителей, ни своих родственников, ни своей истории, а это разрушает народ и семью», — сказал Кульберг в эфире ОТВ. Он отметил, что необходимо передавать знания о ВОВ подрастающему поколению для сохранения традиционных ценностей. И подчеркнул, что не хотел бы видеть разрушение народа и утрату семейных связей.