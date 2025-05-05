Какой будет погода в майские выходные в Свердловской области

В майские выходные в Свердловской области будет прохладно и дождливо

06 мая 2025 в 12:43 Размер текста - 17 +

Во вторые майские выходные погода будет умеренно-прохладной и местами дождливой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Погода в Свердловской области на ближайшие праздничные выходные будет прохладной и облачной. Местами, в том числе и в Екатеринбурге, не обойдется без дождей. Прогнозом на 8—11 мая с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре. Согласно предварительным данным, днем 8 мая будет +10 градусов в южных районах и +10…12 в северных. По югу небольшие дожди и восточный ветер. На севере региона будет дуть западный ветер. 9 мая ночью местами слабый дождь. Температура +10…12, днем в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Алапаевске возможен небольшой дождь. Под вечер осадки усилятся, а ночью уйдут на юго-восток региона: в Каменск-Уральский, Ирбит, Камышлов и Тавду. Ветер будет дуть повсеместно северный, слабый. 10 мая на юго-востоке дожди продолжатся и будут умеренными. На всей остальной территории области осадков не ожидается. Погода останется стабильно прохладной: около +10…12. Ветер с северного сменится на северо-восточный. 11 мая местами по области слабые дожди, ветер восточный. Столбик термометра будет сохраняться возле отметок +10…12 градусов.

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Погода в Свердловской области на ближайшие праздничные выходные будет прохладной и облачной. Местами, в том числе и в Екатеринбурге, не обойдется без дождей. Прогнозом на 8—11 мая с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре. Согласно предварительным данным, днем 8 мая будет +10 градусов в южных районах и +10…12 в северных. По югу небольшие дожди и восточный ветер. На севере региона будет дуть западный ветер. 9 мая ночью местами слабый дождь. Температура +10…12, днем в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Алапаевске возможен небольшой дождь. Под вечер осадки усилятся, а ночью уйдут на юго-восток региона: в Каменск-Уральский, Ирбит, Камышлов и Тавду. Ветер будет дуть повсеместно северный, слабый. 10 мая на юго-востоке дожди продолжатся и будут умеренными. На всей остальной территории области осадков не ожидается. Погода останется стабильно прохладной: около +10…12. Ветер с северного сменится на северо-восточный. 11 мая местами по области слабые дожди, ветер восточный. Столбик термометра будет сохраняться возле отметок +10…12 градусов.