Какой будет погода в майские выходные в Свердловской области

Погода в Свердловской области на ближайшие праздничные выходные будет прохладной и облачной. Местами, в том числе и в Екатеринбурге, не обойдется без дождей. Прогнозом на 8—11 мая с URA.RU поделились в Уральском гидрометцентре.
Согласно предварительным данным, днем 8 мая будет +10 градусов в южных районах и +10…12 в северных. По югу небольшие дожди и восточный ветер. На севере региона будет дуть западный ветер.
9 мая ночью местами слабый дождь. Температура +10…12, днем в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Алапаевске возможен небольшой дождь. Под вечер осадки усилятся, а ночью уйдут на юго-восток региона: в Каменск-Уральский, Ирбит, Камышлов и Тавду. Ветер будет дуть повсеместно северный, слабый.
10 мая на юго-востоке дожди продолжатся и будут умеренными. На всей остальной территории области осадков не ожидается. Погода останется стабильно прохладной: около +10…12. Ветер с северного сменится на северо-восточный.
11 мая местами по области слабые дожди, ветер восточный. Столбик термометра будет сохраняться возле отметок +10…12 градусов.
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