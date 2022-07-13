Свердловское МЧС выпустило экстренное предупреждение о ливнях

По данным синоптиков, 15-го и 16 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные порывы ветра, дожди и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
«По возможности ограничьте пребывание на улице, вне капитальных строений. При сильных осадках будьте осторожны, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока», — предупредили в ведомстве.
Аналогичный прогноз приводят аналитики из Gismeteo. Если верить им, дожди ожидаются в Екатеринбурге днем (температура воздуха — +27°C) и вечером (+15°C) 15 июля, а также весь день 16-го (+23°C).
Фото: скриншот с сайта Gismeteo.ru
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По данным синоптиков, 15-го и 16 июля в Свердловской области местами ожидаются сильные порывы ветра, дожди и грозы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. «По возможности ограничьте пребывание на улице, вне капитальных строений. При сильных осадках будьте осторожны, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока», — предупредили в ведомстве. Аналогичный прогноз приводят аналитики из Gismeteo. Если верить им, дожди ожидаются в Екатеринбурге днем (температура воздуха — +27°C) и вечером (+15°C) 15 июля, а также весь день 16-го (+23°C).