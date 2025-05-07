Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожали почти одинаково
В Свердловской области сильнее всего с 2023 года подорожал бензин марки АИ-98. Актуальная аналитика опубликована на сайте Росстата.
Так, бензин АИ-98 к 2025 году вырос в цене на 35,1% — до 82,55 рубля в среднем за литр. АИ-92 и АИ-95 подорожали практически одинаково за два года — на 18,76% и 18,78% соответственно.
Что касается дизельного топлива, в марте 2025-го им можно было заправиться за 70,92 рубля в среднем. Прирост цены произошел на 19,45% с 2023-го.
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