07 мая 2025

В Свердловской области стремительно подорожал бензин. Инфографика

С 2023 года бензин АИ-98 подорожал на 35% в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожали почти одинаково
Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожали почти одинаково Фото:

В Свердловской области сильнее всего с 2023 года подорожал бензин марки АИ-98. Актуальная аналитика опубликована на сайте Росстата.

Так, бензин АИ-98 к 2025 году вырос в цене на 35,1% — до 82,55 рубля в среднем за литр. АИ-92 и АИ-95 подорожали практически одинаково за два года — на 18,76% и 18,78% соответственно.

Что касается дизельного топлива, в марте 2025-го им можно было заправиться за 70,92 рубля в среднем. Прирост цены произошел на 19,45% с 2023-го. 

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В Свердловской области сильнее всего с 2023 года подорожал бензин марки АИ-98. Актуальная аналитика опубликована на сайте Росстата. Так, бензин АИ-98 к 2025 году вырос в цене на 35,1% — до 82,55 рубля в среднем за литр. АИ-92 и АИ-95 подорожали практически одинаково за два года — на 18,76% и 18,78% соответственно. Что касается дизельного топлива, в марте 2025-го им можно было заправиться за 70,92 рубля в среднем. Прирост цены произошел на 19,45% с 2023-го. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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