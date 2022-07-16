Пенсионерку нашли в лесу под Североуральском недалеко от дачи Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пенсионерку, которая уехала 11 июля из дома в Североуральске (Свердловская область) на дачу неподалеку, нашли 16 июля. Она лежала в лесу рядом с коллективным садом и не могла говорить, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области в группе «ВКонтакте».

«15 июля в отдел полиции Североуральска обратилась местная жительница с заявлением о розыске 83-летней родственницы. Установлено, что утром 11 июля пенсионерка на автобусе выехала на дачу в коллективный сад „Красная шапочка“ в трех километрах от города Североуральска. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сотовый телефон недоступен», — рассказывают в полиции.

Начались поиски, в них участвовали не только полицейские, но и МЧС, а также волонтеры. Они обследовали дачи и лес. 16 июля в 30 метрах от сада двое силовиков обнаружили пенсионерку. Она лежала между деревьями живая, но говорить и двигаться не могла. Полицейские вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали. В больнице у нее диагностировали переохлаждение.

По предварительным данным, у пенсионерки возникли проблемы с сердцем, поэтому она не смогла выйти из леса. Сейчас она находится в терапевтическом отделении городской больницы. Ранее URA.RU сообщало, что с началом грибного сезона в свердловских лесах стали чаще пропадать люди.

Пенсионерку нашли на следующий день после того, как родственница написала заявление о розыске Фото: ГУ МВД по Свердловской области

По предварительным данным, у женщины возникли проблемы с сердцем и она осталась лежать в лесу Фото: ГУ МВД по Свердловской области