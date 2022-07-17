Свердловский подросток с подругой врезался в автобус на скутере Фото: УГИБДД по Свердловской области

Днем 17 июля в Невьянске (Свердловская область) 15-летний без водительских прав врезался в автобус на скутере. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

«Несовершеннолетний водитель скутера „STORM L“ водительского удостоверения категории „М“ не имеет в связи с тем, что не достиг 16-ти летнего возраста», — сообщили в пресс-службе ведомства. Подросток пояснил, что купил мопед на скопленные деньги и решил первый раз прокатиться.

Подросток позвал с собой 14-летнию подругу. Несовершеннолетние в момент столкновения были без защитных шлемов. Подростков госпитализировали в невьянскую больницу. Пассажирка скутера находится в реанимации, решается вопрос о ее транспортировке в детскую городскую больницу №9 в Екатеринбург. В полиции сообщили, что в отношении родителей рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец на скутере сбил 13-летнюю девочку. Также агентство рассказывало о жителе Екатеринбурга, который сбил подростка перебегавшего на красный.

Фото: УГИБДД по Свердловской области