Екатеринбуржец на скутере сбил 13-летнюю девочку

В Екатеринбурге юноша на скутере сбил ребенкаФото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге 19-летний юноша на скутере сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.
«Водитель скутера „Racer RC50QT-3“ не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка, которая с ушибом головы была госпитализирована», — сообщили в ведомстве.
ДТП произошло 14 мая в микрорайоне Новая Сортировка на улице Таватуйская 4. Водитель сообщил, что девочка неожиданно вышагнула с дворовой территории, избежать наезда не удалось. Юноша имеет двухлетний стаж вождения, за это время к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Ранее URA.RU рассказывало о водителе, который пытаясь уйти от ДТП с другим автомобилем сбил семилетнюю девочку. Также мы сообщали о ДТП, в котором мальчика, попавшего под машину, отбросило на метр.
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В Екатеринбурге 19-летний юноша на скутере сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель скутера „Racer RC50QT-3“ не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка, которая с ушибом головы была госпитализирована», — сообщили в ведомстве. ДТП произошло 14 мая в микрорайоне Новая Сортировка на улице Таватуйская 4. Водитель сообщил, что девочка неожиданно вышагнула с дворовой территории, избежать наезда не удалось. Юноша имеет двухлетний стаж вождения, за это время к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Ранее URA.RU рассказывало о водителе, который пытаясь уйти от ДТП с другим автомобилем сбил семилетнюю девочку. Также мы сообщали о ДТП, в котором мальчика, попавшего под машину, отбросило на метр.