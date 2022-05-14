Екатеринбуржец на скутере сбил 13-летнюю девочку

В Екатеринбурге юноша на скутере сбил ребенка Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 19-летний юноша на скутере сбил несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель скутера „Racer RC50QT-3“ не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 13-летняя девочка, которая с ушибом головы была госпитализирована», — сообщили в ведомстве.

ДТП произошло 14 мая в микрорайоне Новая Сортировка на улице Таватуйская 4. Водитель сообщил, что девочка неожиданно вышагнула с дворовой территории, избежать наезда не удалось. Юноша имеет двухлетний стаж вождения, за это время к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Ранее URA.RU рассказывало о водителе, который пытаясь уйти от ДТП с другим автомобилем сбил семилетнюю девочку. Также мы сообщали о ДТП, в котором мальчика, попавшего под машину, отбросило на метр.