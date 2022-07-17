В кинотеатре Ханты-Мансийска начали показывать пиратские фильмы

Среди новинок — «Доктор Стрэндж-2» и новый «Мир Юрского периода» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В кинотеатре KINOSTAR (Ханты-Мансийск) начали показывать голливудские новинки, которые отменили в официальном кинопрокате РФ из-за санкций. Среди фильмов новый «Доктор Стрэндж» и «Мир Юрского периода». Показы проходят в рамках некоего киноклуба. Об этом URA.RU рассказал один из руководителей кинотеатра Сергей Сыров.

«Не совсем у нас появились [фильмы]. Мы сдаем один из залов, который у нас есть, в аренду ребятам, которые организуют киноклубы. Поэтому они соответственно привлекают людей, которым тот или иной контент интересен. Что они показывают… нас, если честно, интересует в этом вопросе, мало. Классика это кинематографа или какие-то новинки, мультфильмы — это уже дело организаторов киноклуба», — прокомментировал корреспонденту агентства Сыров.

При этом билеты на показы киноклуба все-таки можно купить в кассе кинотеатра. «Сделано это прежде всего для удобства. И продается, по большому счету, не билет на сеанс, а именно пригласительный билет в киноклуб. А на нашем сайте можно приобрести билеты на сеансы, которые проводим непосредственно мы. То есть, тот контент, который на данный момент в России официально доступен», — уточнил Сыров.

Получить информацию о работе киноклуба у его организаторов не удалось. «На данный момент мы не комментируем деятельность нашего киноклуба», — ответили корреспонденту агентства в личных сообщениях представители группы «Киноклуб Голливудского кино!» в соцсети «ВКонтакте». Судя по афише сообщества, а также информации на сайте KINOSTAR среди фильмов в рамках киноклуба показывают «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Мир юрского периода: Господство», а также мультфильм «Я краснею».

Ранее URA.RU рассказывало, что в кинотеатрах ХМАО начали показывать новый фильм про Бэтмена. Его, как и прокат других голливудских новинок, иностранные кинокомпании отменили в России в рамках санкционного давления. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации на территории Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР.

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