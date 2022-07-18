Празднование Дня металлурга закончилось смертью челябинца

Пострадавшему вызвали скорую помощь, но было поздно Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске устанавливают обстоятельства смерти мужчины после празднования Дня металлурга в компании друзей. По предварительным данным, во время праздника он получил несколько ударов ножом от сожительницы товарища, но от медпомощи изначально отказался, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В квартире на улице Ереванской 17 праздновали День металлурга 47-летний мужчина с другом и 44-летняя сожительница друга. В ходе распития спиртного гость неприлично высказался в отношении женщины, вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Хозяин квартиры, получив удар, упал и уснул, а женщина, обороняясь от неадекватного гостя, нанесла ему несколько ударов ножом, после чего тот успокоился и решил примириться с друзьями», — рассказал источник.

Когда мир в квартире восстановился, все трое продолжили распивать спиртное, раненый гость говорил, что все отлично и помощь ему не нужна. Вечером все легли спать, а на следующий день гостя обнаружили без признаков жизни, вызвали скорую помощь, но он уже умер. Причину смерти установит экспертиза.

Женщина не отрицает, что ударила его ножом. Уголовное дело возбуждено пока по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию пока не комментируют.