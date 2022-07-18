В Челябинской области на фестивале подерутся для истории

19 июля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Аркаим 30 июля станет местом исторических реконструкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На юге Челябинской области в заповеднике «Аркаим» 30 июля пройдет фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима», в рамках которого продемонстрируют зрелищные бои. Как сообщили организаторы мероприятия, зрителей ждет показ реконструкции прошлого. «Фестиваль «Пламя Аркаима» состоится 30 июля в одноименном заповеднике. Зрители прикоснутся к прошлому, увидев исторические реконструкции со сценами из жизни предков», — рассказали организаторы на странице «Фестиваль «Пламя Аркаима» соцсети «ВКонтакте». Мероприятие расскажет гостям о древних индоевропейцах. Жители ушедшей эпохи отливали бронзовые орудия, оружие и украшения. С некоторыми процессами смогут познакомиться участники фестиваля. Для гостей организуют мастер-классы, конкурсы, зрелищные бои, реконструируют внешний облик людей древнего мира, включая жителей Египта и Греции. Концерт пройдет под открытым небом. Кульминацией станет зажигание пламени Аркаима. В регионе предпринимают значительные усилия по популяризации исследовательского интереса к истории Аркаима. Общественники создали два мультфильма о прошлом этого места, а в январе в Челябинской области зрителям представили научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени». Исследования в различных областях знания активизировались в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Основными задачами являются привлечение молодых в науку с тем, чтобы решить стоящие перед страной задачи. Цели — упрочение технологического лидерство, развитие России в целом и отдельных регионов, в частности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

На юге Челябинской области в заповеднике «Аркаим» 30 июля пройдет фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима», в рамках которого продемонстрируют зрелищные бои. Как сообщили организаторы мероприятия, зрителей ждет показ реконструкции прошлого. «Фестиваль «Пламя Аркаима» состоится 30 июля в одноименном заповеднике. Зрители прикоснутся к прошлому, увидев исторические реконструкции со сценами из жизни предков», — рассказали организаторы на странице «Фестиваль «Пламя Аркаима» соцсети «ВКонтакте». Мероприятие расскажет гостям о древних индоевропейцах. Жители ушедшей эпохи отливали бронзовые орудия, оружие и украшения. С некоторыми процессами смогут познакомиться участники фестиваля. Для гостей организуют мастер-классы, конкурсы, зрелищные бои, реконструируют внешний облик людей древнего мира, включая жителей Египта и Греции. Концерт пройдет под открытым небом. Кульминацией станет зажигание пламени Аркаима. В регионе предпринимают значительные усилия по популяризации исследовательского интереса к истории Аркаима. Общественники создали два мультфильма о прошлом этого места, а в январе в Челябинской области зрителям представили научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени». Исследования в различных областях знания активизировались в рамках объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Основными задачами являются привлечение молодых в науку с тем, чтобы решить стоящие перед страной задачи. Цели — упрочение технологического лидерство, развитие России в целом и отдельных регионов, в частности.