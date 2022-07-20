В семье челябинского экс-губернатора начался суд за 5 млн рублей

Семейные фирмы Бориса Дубровского начали тяжбы друг с другом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контролируемое семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского ПО «Монтажник» подало в суд на фирму «Челябинскстройкомплект» (ЧСК), принадлежащую сыну экс-чиновника Александру Дубровскому. Это следует из данных базы судебных дел и сервиса СБИС. Один семейный актив требует от другого более 5 млн рублей.

«Акционерное общество «Производственное объединение «Монтажник» обратилось с исковым заявлением к ООО «ЧелябСтройКомплект» о взыскании задолженности по договорам № 10/0617-01-007 от 10.08.2018 и № Ч-055-19 от 18.03.2019 в размере 4 млн 758 тыс. 471 рубль, пени в размере 92 тыс. 127 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 319 тыс. 625 рублей. Всего 5 млн 170 тыс. 224 рубля», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Суд затребовал дополнительные документы от истца и ответчика. До их получения заседание отложено, ориентировочно оно состоится в августе.

Согласно данным СБИС, владельцем ООО «ЧСК» является Александр Дубровский. Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ 27 июня 2018 года. Осенью 2021 года он подал заявление о личном банкротстве, которое было удовлетворено. Его долги перед кредиторами тогда оценивались в 274 млн рублей, и часть из них накопилась перед ПО «Монтажник», которое также признали банкротом.

Семья экс-губернатора «ПО «Монтажник» приобрела в 2018 году, в феврале того же года компания начал строить на реке Миасс в Челябинске конгресс-холл к лоббируемым Дубровским-старшим саммитам ШОС и БРИКС. Когда из бюджета области на проект потратили более 4,5 млрд рублей, стройку заморозили и возбудили уголовное дело. Обвиняемый по семи статьям УК РФ экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк заявил, что в крахе компании виноваты Дубровские. Представители Дубровских обстоятельства, связанные с банкротством компании, не комментируют.

Скрин: сайт СБИС

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