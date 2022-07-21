21 июля 2022

На свердловском заводе столкнулись поезда — есть погибший

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Обстоятельства ЧП выясняют прокуратура и СК Фото:

Вечером 21 июля на станции «Фабрика 6» «Уральского асбестового горно-обогатительного комбината» («Ураласбест») столкнулись поезда. В результате аварии погиб машинист, рассказали в пресс-службе предприятия.

«21 июля в 23 часа на станции „Фабрика 6“ комбината „Ураласбест“ произошло столкновение поездов. В результате погиб машинист тягового агрегата С. В. Токманцев. Руководство предприятия выражает родным и близким С. В. Токманцева глубочайшие соболезнования», — указано в сообщении на странице «Ураласбеста» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что обстоятельства инцидента выясняют прокуратура и Следственный комитет.

Похожая авария была на «Ураласбесте» в марте 2021 года. Тогда на станции «Звезда» столкнулись два электровоза с вагонами. Обошлось без человеческих жертв.

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Вечером 21 июля на станции «Фабрика 6» «Уральского асбестового горно-обогатительного комбината» («Ураласбест») столкнулись поезда. В результате аварии погиб машинист, рассказали в пресс-службе предприятия. «21 июля в 23 часа на станции „Фабрика 6“ комбината „Ураласбест“ произошло столкновение поездов. В результате погиб машинист тягового агрегата С. В. Токманцев. Руководство предприятия выражает родным и близким С. В. Токманцева глубочайшие соболезнования», — указано в сообщении на странице «Ураласбеста» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что обстоятельства инцидента выясняют прокуратура и Следственный комитет. Похожая авария была на «Ураласбесте» в марте 2021 года. Тогда на станции «Звезда» столкнулись два электровоза с вагонами. Обошлось без человеческих жертв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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