На свердловском заводе столкнулись поезда — есть погибший

22 июля 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Обстоятельства ЧП выясняют прокуратура и СК Фото: пресс-служба «Ураласбеста» Вечером 21 июля на станции «Фабрика 6» «Уральского асбестового горно-обогатительного комбината» («Ураласбест») столкнулись поезда. В результате аварии погиб машинист, рассказали в пресс-службе предприятия. «21 июля в 23 часа на станции „Фабрика 6“ комбината „Ураласбест“ произошло столкновение поездов. В результате погиб машинист тягового агрегата С. В. Токманцев. Руководство предприятия выражает родным и близким С. В. Токманцева глубочайшие соболезнования», — указано в сообщении на странице «Ураласбеста» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что обстоятельства инцидента выясняют прокуратура и Следственный комитет. Похожая авария была на «Ураласбесте» в марте 2021 года. Тогда на станции «Звезда» столкнулись два электровоза с вагонами. Обошлось без человеческих жертв. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Вечером 21 июля на станции «Фабрика 6» «Уральского асбестового горно-обогатительного комбината» («Ураласбест») столкнулись поезда. В результате аварии погиб машинист, рассказали в пресс-службе предприятия. «21 июля в 23 часа на станции „Фабрика 6“ комбината „Ураласбест“ произошло столкновение поездов. В результате погиб машинист тягового агрегата С. В. Токманцев. Руководство предприятия выражает родным и близким С. В. Токманцева глубочайшие соболезнования», — указано в сообщении на странице «Ураласбеста» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что обстоятельства инцидента выясняют прокуратура и Следственный комитет. Похожая авария была на «Ураласбесте» в марте 2021 года. Тогда на станции «Звезда» столкнулись два электровоза с вагонами. Обошлось без человеческих жертв.