Ярмарка продлится два дня Фото: URA.RU

На распродажу продукции колоний в центре Екатеринбурга выставлена не только мебель, но и сувениры — в том числе с буквами Z и V, главными символами спецоперации РФ на Украине. Внимание на необычные товары обратил посетитель ярмарки во Дворце молодежи.

«Удалось заметить танки за 1200 рублей, доски для нард. Стоят они по-разному — 6500, 7500 рублей», — рассказал собеседник URA.RU.

Ярмарка, стартовавшая утром 22 июля, продлится два дня. В ней участвуют семь российских колоний, которые привезли ко Дворцу молодежи скамейки, дачные столы, деревянные туалеты, беседки, лапти, корзины и многое другое, выполненное руками заключенных.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU