21 июля 2022

В центре Екатеринбурга зэки продают нарды с буквами Z и V. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка продлится два дня Фото:

На распродажу продукции колоний в центре Екатеринбурга выставлена не только мебель, но и сувениры — в том числе с буквами Z и V, главными символами спецоперации РФ на Украине. Внимание на необычные товары обратил посетитель ярмарки во Дворце молодежи.

«Удалось заметить танки за 1200 рублей, доски для нард. Стоят они по-разному — 6500, 7500 рублей», — рассказал собеседник URA.RU.

Ярмарка, стартовавшая утром 22 июля, продлится два дня. В ней участвуют семь российских колоний, которые привезли ко Дворцу молодежи скамейки, дачные столы, деревянные туалеты, беседки, лапти, корзины и многое другое, выполненное руками заключенных.

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На распродажу продукции колоний в центре Екатеринбурга выставлена не только мебель, но и сувениры — в том числе с буквами Z и V, главными символами спецоперации РФ на Украине. Внимание на необычные товары обратил посетитель ярмарки во Дворце молодежи. «Удалось заметить танки за 1200 рублей, доски для нард. Стоят они по-разному — 6500, 7500 рублей», — рассказал собеседник URA.RU. Ярмарка, стартовавшая утром 22 июля, продлится два дня. В ней участвуют семь российских колоний, которые привезли ко Дворцу молодежи скамейки, дачные столы, деревянные туалеты, беседки, лапти, корзины и многое другое, выполненное руками заключенных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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