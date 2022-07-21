В центре Екатеринбурга устроили распродажу мебели от зэков. Фото, видео

22 июля 2022 в 11:09 Размер текста - 17 +

На ярмарку выставлена продукция колоний из семи регионов РФ Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Возле Дворца молодежи в центре Екатеринбурга распродают мебель, изготовленную в колониях семи регионов России. Фото и видео необычной экспозиции в своих соцсетях поделилось ГУФСИН РФ по Свердловской области. «Ждем вас в 10:30 на выставке-ярмарке продукции учреждений ГУФСИН семи регионов России во Дворце молодежи», — анонсировали на странице ГУФСИН во «ВКонтакте». Ярмарка занимает 1,5 тысячи квадратных метров. Продукция выставлена как на улице (скамейки, дачные столы, деревянные туалеты, беседки), так и внутри Дворца молодежи, где можно найти сувениры, корзины, лапти. Выставка продлится два дня. На вечер 22-го организаторы запланировали шоу с анимацией и дегустацией. Распродажа продлится два дня Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Возле Дворца молодежи в центре Екатеринбурга распродают мебель, изготовленную в колониях семи регионов России. Фото и видео необычной экспозиции в своих соцсетях поделилось ГУФСИН РФ по Свердловской области. «Ждем вас в 10:30 на выставке-ярмарке продукции учреждений ГУФСИН семи регионов России во Дворце молодежи», — анонсировали на странице ГУФСИН во «ВКонтакте». Ярмарка занимает 1,5 тысячи квадратных метров. Продукция выставлена как на улице (скамейки, дачные столы, деревянные туалеты, беседки), так и внутри Дворца молодежи, где можно найти сувениры, корзины, лапти. Выставка продлится два дня. На вечер 22-го организаторы запланировали шоу с анимацией и дегустацией.