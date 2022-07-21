21 июля 2022

В центре Екатеринбурга устроили распродажу мебели от зэков. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На ярмарку выставлена продукция колоний из семи регионов РФ Фото:

Возле Дворца молодежи в центре Екатеринбурга распродают мебель, изготовленную в колониях семи регионов России. Фото и видео необычной экспозиции в своих соцсетях поделилось ГУФСИН РФ по Свердловской области.

«Ждем вас в 10:30 на выставке-ярмарке продукции учреждений ГУФСИН семи регионов России во Дворце молодежи», — анонсировали на странице ГУФСИН во «ВКонтакте». Ярмарка занимает 1,5 тысячи квадратных метров. Продукция выставлена как на улице (скамейки, дачные столы, деревянные туалеты, беседки), так и внутри Дворца молодежи, где можно найти сувениры, корзины, лапти.

Выставка продлится два дня. На вечер 22-го организаторы запланировали шоу с анимацией и дегустацией.

Распродажа продлится два дня
Фото:

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Возле Дворца молодежи в центре Екатеринбурга распродают мебель, изготовленную в колониях семи регионов России. Фото и видео необычной экспозиции в своих соцсетях поделилось ГУФСИН РФ по Свердловской области. «Ждем вас в 10:30 на выставке-ярмарке продукции учреждений ГУФСИН семи регионов России во Дворце молодежи», — анонсировали на странице ГУФСИН во «ВКонтакте». Ярмарка занимает 1,5 тысячи квадратных метров. Продукция выставлена как на улице (скамейки, дачные столы, деревянные туалеты, беседки), так и внутри Дворца молодежи, где можно найти сувениры, корзины, лапти. Выставка продлится два дня. На вечер 22-го организаторы запланировали шоу с анимацией и дегустацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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