Нижневартовск и район накроют дожди и грозы

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях и грозах в Нижневартовске и районе. Неблагоприятную погоду обещают на 23 июля. Информацию об этом разместили на сайте администрации Нижневартовска.
«Нижневартовском районе 23 июля ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, гроза, порывистый ветер. Рекомендуем гражданам соблюдать осторожность. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм», — говорится в сообщении.
Кроме этого, в ГО и ЧС просят водителей быть более внимательными на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями. В случае чрезвычайного происшествия обращаться по телефону 112.
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях и грозах в Нижневартовске и районе. Неблагоприятную погоду обещают на 23 июля. Информацию об этом разместили на сайте администрации Нижневартовска. «Нижневартовском районе 23 июля ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, гроза, порывистый ветер. Рекомендуем гражданам соблюдать осторожность. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм», — говорится в сообщении. Кроме этого, в ГО и ЧС просят водителей быть более внимательными на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями. В случае чрезвычайного происшествия обращаться по телефону 112. Ранее URA.RU сообщало, что власти города в ХМАО перенесли празднование Дня молодежи. Причиной такого решения послужили неблагоприятные погодные условия.