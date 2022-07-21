Нижневартовск и район накроют дожди и грозы

22 июля 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Жителей просят держаться подальше от карнизов и рекламных растяжек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях и грозах в Нижневартовске и районе. Неблагоприятную погоду обещают на 23 июля. Информацию об этом разместили на сайте администрации Нижневартовска. «Нижневартовском районе 23 июля ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, гроза, порывистый ветер. Рекомендуем гражданам соблюдать осторожность. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм», — говорится в сообщении. Кроме этого, в ГО и ЧС просят водителей быть более внимательными на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями. В случае чрезвычайного происшествия обращаться по телефону 112. Ранее URA.RU сообщало, что власти города в ХМАО перенесли празднование Дня молодежи. Причиной такого решения послужили неблагоприятные погодные условия. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях и грозах в Нижневартовске и районе. Неблагоприятную погоду обещают на 23 июля. Информацию об этом разместили на сайте администрации Нижневартовска. «Нижневартовском районе 23 июля ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, гроза, порывистый ветер. Рекомендуем гражданам соблюдать осторожность. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм», — говорится в сообщении. Кроме этого, в ГО и ЧС просят водителей быть более внимательными на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями. В случае чрезвычайного происшествия обращаться по телефону 112. Ранее URA.RU сообщало, что власти города в ХМАО перенесли празднование Дня молодежи. Причиной такого решения послужили неблагоприятные погодные условия.