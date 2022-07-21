21 июля 2022

Нижневартовск и район накроют дожди и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей просят держаться подальше от карнизов и рекламных растяжек Фото:

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях и грозах в Нижневартовске и районе. Неблагоприятную погоду обещают на 23 июля. Информацию об этом разместили на сайте администрации Нижневартовска.

«Нижневартовском районе 23 июля ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, гроза, порывистый ветер. Рекомендуем гражданам соблюдать осторожность. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ГО и ЧС просят водителей быть более внимательными на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями. В случае чрезвычайного происшествия обращаться по телефону 112.

Ранее URA.RU сообщало, что власти города в ХМАО перенесли празднование Дня молодежи. Причиной такого решения послужили неблагоприятные погодные условия.

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Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях и грозах в Нижневартовске и районе. Неблагоприятную погоду обещают на 23 июля. Информацию об этом разместили на сайте администрации Нижневартовска. «Нижневартовском районе 23 июля ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный дождь, гроза, порывистый ветер. Рекомендуем гражданам соблюдать осторожность. В случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм», — говорится в сообщении. Кроме этого, в ГО и ЧС просят водителей быть более внимательными на нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах. Выбирать скорость движения в соответствии с погодными условиями. В случае чрезвычайного происшествия обращаться по телефону 112. Ранее URA.RU сообщало, что власти города в ХМАО перенесли празднование Дня молодежи. Причиной такого решения послужили неблагоприятные погодные условия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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