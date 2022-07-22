22 июля 2022

ВСУ обстреляли город в ЛНР из американских HIMARS

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, обстрел, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
ВСУ выпустили по городу Стаханов ракету из РСЗО HIMARS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР) одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:56 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — сообщило ведомство. Информация опубликована в telegram-канале представительства.

Ранее ВСУ обстреляли из HIMARS населенный пункт Хорошее в Луганской народной республике. Также был нанесен удар шестью ракетами по зернохранилищу. США поставляют Киеву РСЗО HIMARS в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханов в Луганской народной республике (ЛНР) одну ракету из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 22:56 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — сообщило ведомство. Информация опубликована в telegram-канале представительства. Ранее ВСУ обстреляли из HIMARS населенный пункт Хорошее в Луганской народной республике. Также был нанесен удар шестью ракетами по зернохранилищу. США поставляют Киеву РСЗО HIMARS в рамках российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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