ВСУ обстреляли ЛНР из американских HIMARS

Украина ударила по ЛНР тремя ракетами HIMARS, сообщили в правительстве Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Хорошее в Луганской народной республике из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявили в правительстве республики.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 03:00 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — сообщает telegram-канал правительства ЛНР.

На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.

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