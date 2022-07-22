ВСУ обстреляли ЛНР из американских HIMARS

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Последствия обстрела ВСУ Киевского района г. Донецк. ДНР, Донецк, мчс, донецк, последствия, днр, разбор завалов, разрушения, обстрел, текстильщики
Украина ударила по ЛНР тремя ракетами HIMARS, сообщили в правительстве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Хорошее в Луганской народной республике из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявили в правительстве республики.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 03:00 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — сообщает telegram-канал правительства ЛНР.

На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.

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Вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Хорошее в Луганской народной республике из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом заявили в правительстве республики. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 03:00 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — сообщает telegram-канал правительства ЛНР. На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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