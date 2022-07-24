Губернатор ХМАО заявила о всплеске числа заболевших коронавирусом

25 июля 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

В группе риска люди пожилого возраста Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что в регионе всплеск числа заболевших коронавирусом. Это заявление она сделала на заседании регионального оперативного штаба. «Мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19. Роспотребнадзор напоминает, что людям из категории риска, в том числе тем, у кого диагностировали хронические заболевания, рекомендуется носить маски. В общественных местах, в закрытых помещениях пользоваться антисептическими средствами», — констатировала губернатор По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, в регионе 212 тысяч 104 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 (+53 человека за сутки, из них госпитализирован 1 человек). По оперативным данным департамента здравоохранения, за весь период в наш регион поступило 1 300 729 комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. По состоянию на 25 июля 2022 года привиты первым компонентом вакцины 88,7% от числа граждан автономного округа, которые при желании могут сделать прививку.



Ранее URA.RU писало, что число заболевших коронавирусом за прошедшие сутки россиян составило 7523. Это максимум с 29 апреля. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 532 255 случаев заражения.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что в регионе всплеск числа заболевших коронавирусом. Это заявление она сделала на заседании регионального оперативного штаба. «Мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19. Роспотребнадзор напоминает, что людям из категории риска, в том числе тем, у кого диагностировали хронические заболевания, рекомендуется носить маски. В общественных местах, в закрытых помещениях пользоваться антисептическими средствами», — констатировала губернатор По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, в регионе 212 тысяч 104 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19 (+53 человека за сутки, из них госпитализирован 1 человек). По оперативным данным департамента здравоохранения, за весь период в наш регион поступило 1 300 729 комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. По состоянию на 25 июля 2022 года привиты первым компонентом вакцины 88,7% от числа граждан автономного округа, которые при желании могут сделать прививку. Ранее URA.RU писало, что число заболевших коронавирусом за прошедшие сутки россиян составило 7523. Это максимум с 29 апреля. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 532 255 случаев заражения.