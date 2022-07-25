Челябинские следователи могли быть пьяны при избиении копейчанина

Дмитрий Зыков и его защита стоят на обратном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Скандал в СКР по Челябинской области

В Калининском районном суде Челябинска 26 июля будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока заключения в СИЗО для бывших сотрудников СУ СКР области Кирилла Зубкова и Дмитрия Зыкова, обвиняемых в смерти жителя Копейска Владимира Гончарова. Как сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах, уже известно, что накануне драки обвиняемые могли употреблять алкоголь, хотя они и их защита утверждают об обратном.

«Следствием допрошена официантка ресторана, в котором были Зыков и Зубков, она рассказала, что они заказывали алкоголь. Кроме того, приобщены чеки и запись камер наблюдения заведения. В свою очередь, освидетельствование на состояние опьянения было проведено спустя более чем 12 часов после драки», — рассказал источник.

Адвокат Дмитрия Зыкова Сергей Сазанаков сообщил URA.RU, что в материалах дела есть результат медицинского освидетельствования его доверителя, согласно которому он был трезв. Адвокаты потерпевшего от комментариев воздержались, ссылаясь на подписку о неразглашении материалов предварительного расследования.

В Калининском районном суде Челябинска URA.RU cообщили, что заседание по продлению меры пресечения Зыкову и Зубкову пройдет 26 июля в 11:00. Процесс состоится в закрытом порядке.

Следователи регионального СУ СКР кирилл Зубков и Дмитрий Зыков вмешались в пьяную драку на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса. Они попытались разнять двух дерущихся мужчин, так как одного из них оппонент начал душить, однако потом сами стали драться с незнакомцами. В ходе потасовки несколько ударов получил житель Копейска Владимир Гончаров. Кирилл Зубков нанес ему один удар, Дмитрий Зыков — не менее пяти. От полученных травм мужчина скончался. Следователи попытались скрыться, но были задержаны сотрудниками ППС. После этого обоих уволили из СК, а затем заключили под стражу. Вину в преступлении по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») они не признают.