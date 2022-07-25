Унизившую русских южанку из ХМАО обвинили в клевете

26 июля 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Рая Мамедова уже обвиняется по уголовной статье за разжигание межнациональной розни Фото: Денис Моргунов © URA.RU В отношении Раи Мамедовов из Сургута, которая оскорбила и унизила русских, написано заявление о клевете. Его подал Дмитрий Кожеватов, снявший видео, после которого Мамедова обвинила мужчину в противоправных действиях по отношению к ее ребенку. Об этом URA.RU сообщил адвокат Кожеватова Роман Барышников. «Факт того, что Рая Мамедова оговорила Дмитрия [Кожеватова] мы не оставили без внимания. Правоохранительными органами инициирована проверка. Нами было написано заявление о клевете. Мы собираемся довести этот эпизод до уголовного разбирательства. Какой-то детальной информации сообщить сейчас не могу, так как это является тайной следствия», — рассказал Барышников. Претензия у потерпевшей стороны появилась из-за того, что Рая Мамедова обвинила Дмитрия в противоправных действиях по отношению к ее ребенку. Она уверяла, что Кожеватов ударил сына Мамедовой, но позже эти обвинения не подтвердились. Ранее URA.RU сообщало, что Кожеватов снял видеоролик, в котором дети, включая сына Мамедовой, якобы портили общедомовое имущество, и выложил его в групповой чат дома. Это не понравилось Мамедовой, и она обрушилась с оскорблением сначала на Кожеватова, а потом и на всех русских. В отношении нее возбуждено уголовное дело, а ее мужу грозит депортация в Азербайджан.

В отношении Раи Мамедовов из Сургута, которая оскорбила и унизила русских, написано заявление о клевете. Его подал Дмитрий Кожеватов, снявший видео, после которого Мамедова обвинила мужчину в противоправных действиях по отношению к ее ребенку. Об этом URA.RU сообщил адвокат Кожеватова Роман Барышников. «Факт того, что Рая Мамедова оговорила Дмитрия [Кожеватова] мы не оставили без внимания. Правоохранительными органами инициирована проверка. Нами было написано заявление о клевете. Мы собираемся довести этот эпизод до уголовного разбирательства. Какой-то детальной информации сообщить сейчас не могу, так как это является тайной следствия», — рассказал Барышников. Претензия у потерпевшей стороны появилась из-за того, что Рая Мамедова обвинила Дмитрия в противоправных действиях по отношению к ее ребенку. Она уверяла, что Кожеватов ударил сына Мамедовой, но позже эти обвинения не подтвердились. Ранее URA.RU сообщало, что Кожеватов снял видеоролик, в котором дети, включая сына Мамедовой, якобы портили общедомовое имущество, и выложил его в групповой чат дома. Это не понравилось Мамедовой, и она обрушилась с оскорблением сначала на Кожеватова, а потом и на всех русских. В отношении нее возбуждено уголовное дело, а ее мужу грозит депортация в Азербайджан.