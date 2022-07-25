В Екатеринбурге разрешили строить дома с видом на кладбище

Часть планируемой застраиваемой территории представляет археологическую ценность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге строительной компании «Астра-Девелопмент» разрешили построить два жилых дома рядом с площадкой с археологической ценностью. Помимо прочего жилые комплексы будут располагаться возле Ивановского кладбища. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.

«Многоквартирный жилой дом с подземным паркингом по ул. Репина в г. Екатеринбурге [получил] положительное заключение [на строительство]», — говорится в заключении. При этом на сайте регионального управления госохраны указано, что рядом со стройкой будет находиться территория, которая представляет археологическую ценность.

В документе управления госохраны содержится информация, что ранее в районе улиц Репина и Посадской археологи обнаружили около 195 исторических артефактов: гончарную керамику, фрагменты изделий из стекла и металла. Однако эксперты заключили, что компания «Репина 24», учредителями которой в равных долях являются ООО «Астра-Девелопмент» и ООО «Эмералд грин», может начать строительство, так как «испрашиваемый земельный участок находится вне пределов исторической части Екатеринбурга».

Ранее в центре Екатеринбурга на улице Хохрякова, 64 археологи раскопали около восьми тысяч исторических находок, которые передали в музеи города. Работы проводились на площади более 1,2 тысячи кв. метров на месте строительства жилого комплекса «Дом на Хохрякова», застройщиком которого выступает компания УГМК.