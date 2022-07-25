25 июля 2022

Экс-следователи челябинского СК проведут в СИЗО еще три месяца

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Избрание меры пресечения Кириллу Зубкову. Челябинск, клетка, решетка, суд, зубков кирилл
Кирилл Зубков (на фото) и его бывший коллега Дмитрий Зыков вину не признают Фото:
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Скандал в СКР по Челябинской области

Калининский районный суд продлил до 28 октября срок заключения в СИЗО для бывших сотрудников СУ СКР по Челябинской области Кирилла Зубкова и Дмитрия Зыкова, обвиняемых в смерти жителя Копейска. Об этом URA.RU сообщил адвокат семьи погибшего Георгий Краснов.

«Мера пресечения продлена на три месяца, так как избрание иной меры пресечения не может гарантировать правомерного поведения обвиняемых. Защита просила об изменении меры на содержание обвиняемых под домашним арестом», — рассказал адвокат.

Следователи Зубков и Зыков утром 28 мая 2022 года вмешались в пьяную драку на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса. В ходе потасовки несколько ударов от сотрудников Следственного комитета получил житель Копейска Владимир Гончаров. Он скончался. Следователи были задержаны сотрудниками ППС. После этого их уволили и заключили под стражу. Вину они не признают. Изначально они утверждали, что были трезвыми, однако сейчас у следствия появились данные, что в ресторане они заказывали алкоголь.

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Калининский районный суд продлил до 28 октября срок заключения в СИЗО для бывших сотрудников СУ СКР по Челябинской области Кирилла Зубкова и Дмитрия Зыкова, обвиняемых в смерти жителя Копейска. Об этом URA.RU сообщил адвокат семьи погибшего Георгий Краснов. «Мера пресечения продлена на три месяца, так как избрание иной меры пресечения не может гарантировать правомерного поведения обвиняемых. Защита просила об изменении меры на содержание обвиняемых под домашним арестом», — рассказал адвокат. Следователи Зубков и Зыков утром 28 мая 2022 года вмешались в пьяную драку на перекрестке улиц Цвиллинга и Карла Маркса. В ходе потасовки несколько ударов от сотрудников Следственного комитета получил житель Копейска Владимир Гончаров. Он скончался. Следователи были задержаны сотрудниками ППС. После этого их уволили и заключили под стражу. Вину они не признают. Изначально они утверждали, что были трезвыми, однако сейчас у следствия появились данные, что в ресторане они заказывали алкоголь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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