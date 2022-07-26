Бывший свердловский премьер попал под санкции Великобритании

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Госсовет в Кремле. Москва, паслер денис
Денис Паслер работал в свердловском правительстве до 2016 года
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Бывший глава правительства Свердловской области, оренбургский губернатор Денис Паслер попал в санкционный список Великобритании. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

«Денис Паслер является губернатором Оренбургской области. Введенные санкции – заморозка активов, запрет на поездки в Великобританию», - сказано в документе.

Вместе с Паслером в списке оказались и главы других российских регионов, в том числе, губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Челябинской области Алексей Текслер. Всего под новые санкции Великобритании попали 42 человека.

Денис Паслер – уроженец Свердловской области, несколько лет он был депутатом местного заксобрания. В 2012 году, спустя месяц после прихода Куйвашева на пост губернатора, он возглавил региональное правительство и руководил им до 2016-го. В 2019 году Паслер стал главой Оренбургской области.

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Бывший глава правительства Свердловской области, оренбургский губернатор Денис Паслер попал в санкционный список Великобритании. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны. «Денис Паслер является губернатором Оренбургской области. Введенные санкции – заморозка активов, запрет на поездки в Великобританию», - сказано в документе. Вместе с Паслером в списке оказались и главы других российских регионов, в том числе, губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Челябинской области Алексей Текслер. Всего под новые санкции Великобритании попали 42 человека. Денис Паслер – уроженец Свердловской области, несколько лет он был депутатом местного заксобрания. В 2012 году, спустя месяц после прихода Куйвашева на пост губернатора, он возглавил региональное правительство и руководил им до 2016-го. В 2019 году Паслер стал главой Оренбургской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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