Бывший свердловский премьер попал под санкции Великобритании

Денис Паслер работал в свердловском правительстве до 2016 года Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывший глава правительства Свердловской области, оренбургский губернатор Денис Паслер попал в санкционный список Великобритании. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

«Денис Паслер является губернатором Оренбургской области. Введенные санкции – заморозка активов, запрет на поездки в Великобританию», - сказано в документе.

Вместе с Паслером в списке оказались и главы других российских регионов, в том числе, губернаторы Свердловской области Евгений Куйвашев и Челябинской области Алексей Текслер. Всего под новые санкции Великобритании попали 42 человека.

Денис Паслер – уроженец Свердловской области, несколько лет он был депутатом местного заксобрания. В 2012 году, спустя месяц после прихода Куйвашева на пост губернатора, он возглавил региональное правительство и руководил им до 2016-го. В 2019 году Паслер стал главой Оренбургской области.