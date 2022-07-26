26 июля 2022
25 июля 2022

Жители Ханты-Мансийска не могут записаться на прием к врачу

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиники. Тюмень, очередь , поликлиника, поликлиника5
Жители не могут попасть к пульмонологу и неврологу (фото из архива) Фото:

Жители Ханты-Мансийска жалуются, что не могут записаться сразу к нескольким узкопрофильным врачам. Пост об этом опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«В городе более 100 тысяч населения, один пульмонолог на город и район, записаться практически нереально! Отсутствует предварительная запись, если б она была, увидели, что очередь на ближайшие лет пять», — написала Ирина Вавилова. Автор также отметила, что не может попасть к неврологу. «Направление от терапевта есть, записаться не получается, ежедневные утренние попытки получить талон безрезультатны», — добавила она.

В комментариях пользователи поделились, что также не могут попасть к стоматологу, неврологу и детскому пульмонологу. Некоторые жители делятся советами. «Несколько недель назад надо было бабушке взять талон к пульмонологу, я поставила будильник на 7:10, но так получилось, что проснулась в 6:30. Талоны были выгружены в 5 утра, так и получилось взять», — написала Ксения Моржевилова. Евгения Самойлова предположила, что из-за количества жалоб сокращается количество желающих работать в медицине. «Не так посмотрели — жалоба. При таком раскладе скоро будем у шамана лечиться, отваром лопухов», — поделилась девушка.

В Департамент здравоохранения ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что жители Покачей (ХМАО) жалуются на дефицит врачей в городской поликлинике. Прием ведут только два терапевта, один из которых в отпуске.

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Жители Ханты-Мансийска жалуются, что не могут записаться сразу к нескольким узкопрофильным врачам. Пост об этом опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «В городе более 100 тысяч населения, один пульмонолог на город и район, записаться практически нереально! Отсутствует предварительная запись, если б она была, увидели, что очередь на ближайшие лет пять», — написала Ирина Вавилова. Автор также отметила, что не может попасть к неврологу. «Направление от терапевта есть, записаться не получается, ежедневные утренние попытки получить талон безрезультатны», — добавила она. В комментариях пользователи поделились, что также не могут попасть к стоматологу, неврологу и детскому пульмонологу. Некоторые жители делятся советами. «Несколько недель назад надо было бабушке взять талон к пульмонологу, я поставила будильник на 7:10, но так получилось, что проснулась в 6:30. Талоны были выгружены в 5 утра, так и получилось взять», — написала Ксения Моржевилова. Евгения Самойлова предположила, что из-за количества жалоб сокращается количество желающих работать в медицине. «Не так посмотрели — жалоба. При таком раскладе скоро будем у шамана лечиться, отваром лопухов», — поделилась девушка. В Департамент здравоохранения ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что жители Покачей (ХМАО) жалуются на дефицит врачей в городской поликлинике. Прием ведут только два терапевта, один из которых в отпуске.
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