Депутат Госдумы предложил запретить часть испытаний на животных

28 июля 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

В России нет запрета на испытания косметических средств на животных Фото: Анна Майорова © URA.RU В России следует изменить регламенты проведения испытаний косметических средств на животных, так как уже существуют более эффективные методы исследования. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Регламенты, которые у нас описывают испытания косметики на животных, нуждаются в уточнении. Жизнь шагнула далеко вперед и в ряде испытаний на животных уже нет надобности. Есть альтернативные методы исследования, которые даже более точны и эффективны. Мы с этой инициативой вышли на вице-премьера российского правительства», — сказал Владимир Бурматов. «Это нормативные акты федеральной исполнительной власти. По требованию разделения должностей мы не формируем подзаконные акты, приказы министерств или постановления правительства. Это компетенция нашей исполнительной власти. Поэтому со своей стороны мы вышли с инициативой к вице-премьеру, что эти регламенты являются недостаточно проработанными и требуют серьезного отношения, потому что мир не стоит на месте, развивается и эта сфера должна быть гуманной по отношению к животным», — добавил парламентарий. По словам депутата Госдумы, в тех странах, где полностью запрещены подобные испытания, действуют международные договоренности. «Это законодательство является международным. Вопросы в проведении испытаний регулируются не федеральным законом, а актами, если не ошибаюсь, таможенного союза и ряда организаций, в которых Россия состоит. Они являются общими для всех стран, которые в этих организациях находится. Это не вопрос национального законодательства», — заключил Бурматов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России следует изменить регламенты проведения испытаний косметических средств на животных, так как уже существуют более эффективные методы исследования. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Регламенты, которые у нас описывают испытания косметики на животных, нуждаются в уточнении. Жизнь шагнула далеко вперед и в ряде испытаний на животных уже нет надобности. Есть альтернативные методы исследования, которые даже более точны и эффективны. Мы с этой инициативой вышли на вице-премьера российского правительства», — сказал Владимир Бурматов. «Это нормативные акты федеральной исполнительной власти. По требованию разделения должностей мы не формируем подзаконные акты, приказы министерств или постановления правительства. Это компетенция нашей исполнительной власти. Поэтому со своей стороны мы вышли с инициативой к вице-премьеру, что эти регламенты являются недостаточно проработанными и требуют серьезного отношения, потому что мир не стоит на месте, развивается и эта сфера должна быть гуманной по отношению к животным», — добавил парламентарий. По словам депутата Госдумы, в тех странах, где полностью запрещены подобные испытания, действуют международные договоренности. «Это законодательство является международным. Вопросы в проведении испытаний регулируются не федеральным законом, а актами, если не ошибаюсь, таможенного союза и ряда организаций, в которых Россия состоит. Они являются общими для всех стран, которые в этих организациях находится. Это не вопрос национального законодательства», — заключил Бурматов.