Швейцария опровергла сведения об отказе в выдаче виз россиянам

Швейцария ни в коем случае не отказывает в получении виз членам российских делегаций, посещающих страну. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Андреас Хеллер.
«Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающего государства и прилагает все усилия для того, чтобы все делегации могли отправиться в Женеву, чтобы работать в наилучших условиях. Это касается и российских делегаций. Швейцарские власти не препятствуют визиту официальных российских делегаций в Женеву. Заявки на въезд из России обрабатываются со всей возможной гибкостью в соответствии с действующим законодательством», — сказал Хеллер, передают РИА «Новости».
Он подчеркнул, что МИД не имеет данных о каких-либо трудностях с выданными гражданам РФ визами. Андреас Хеллер добавил, что никаких официальных замечаний со стороны России так же не поступало.
Ранее представитель России в ООН Ирина Тяжлова пожаловалась на то, что власти Швейцарии отказывают россиянам в выдаче виз для работы в ООН. Она посчитала такую практику дискриминационной.
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Швейцария ни в коем случае не отказывает в получении виз членам российских делегаций, посещающих страну. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Андреас Хеллер. «Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающего государства и прилагает все усилия для того, чтобы все делегации могли отправиться в Женеву, чтобы работать в наилучших условиях. Это касается и российских делегаций. Швейцарские власти не препятствуют визиту официальных российских делегаций в Женеву. Заявки на въезд из России обрабатываются со всей возможной гибкостью в соответствии с действующим законодательством», — сказал Хеллер, передают РИА «Новости». Он подчеркнул, что МИД не имеет данных о каких-либо трудностях с выданными гражданам РФ визами. Андреас Хеллер добавил, что никаких официальных замечаний со стороны России так же не поступало. Ранее представитель России в ООН Ирина Тяжлова пожаловалась на то, что власти Швейцарии отказывают россиянам в выдаче виз для работы в ООН. Она посчитала такую практику дискриминационной.