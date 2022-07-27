Швейцария опровергла сведения об отказе в выдаче виз россиянам

28 июля 2022 в 01:31 Размер текста - 17 +

Андреас Хеллер ответил на обвинения Ирины Тяжловой о якобы отказе в получении виз членам российских делегаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Швейцария ни в коем случае не отказывает в получении виз членам российских делегаций, посещающих страну. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Андреас Хеллер. «Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающего государства и прилагает все усилия для того, чтобы все делегации могли отправиться в Женеву, чтобы работать в наилучших условиях. Это касается и российских делегаций. Швейцарские власти не препятствуют визиту официальных российских делегаций в Женеву. Заявки на въезд из России обрабатываются со всей возможной гибкостью в соответствии с действующим законодательством», — сказал Хеллер, передают РИА «Новости». Он подчеркнул, что МИД не имеет данных о каких-либо трудностях с выданными гражданам РФ визами. Андреас Хеллер добавил, что никаких официальных замечаний со стороны России так же не поступало. Ранее представитель России в ООН Ирина Тяжлова пожаловалась на то, что власти Швейцарии отказывают россиянам в выдаче виз для работы в ООН. Она посчитала такую практику дискриминационной.

Швейцария ни в коем случае не отказывает в получении виз членам российских делегаций, посещающих страну. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Андреас Хеллер. «Швейцария очень серьезно относится к своей роли принимающего государства и прилагает все усилия для того, чтобы все делегации могли отправиться в Женеву, чтобы работать в наилучших условиях. Это касается и российских делегаций. Швейцарские власти не препятствуют визиту официальных российских делегаций в Женеву. Заявки на въезд из России обрабатываются со всей возможной гибкостью в соответствии с действующим законодательством», — сказал Хеллер, передают РИА «Новости». Он подчеркнул, что МИД не имеет данных о каких-либо трудностях с выданными гражданам РФ визами. Андреас Хеллер добавил, что никаких официальных замечаний со стороны России так же не поступало. Ранее представитель России в ООН Ирина Тяжлова пожаловалась на то, что власти Швейцарии отказывают россиянам в выдаче виз для работы в ООН. Она посчитала такую практику дискриминационной.