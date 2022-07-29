Экс-депутат Рады: в Киеве придумали, как уменьшить панику граждан

Национальный Банк Украины запретил обменным пунктам показывать табло с курсом валют, таким образом в Киеве рассчитывают уменьшить панику среди населения. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.
«Нацбанк Украины запретил обменникам выставлять табло с курсом валют. Таким указом они надеются минимизировать панику среди населения», — написал Кива.
Ранее журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung написали о том, что в ближайшее время на Украине наступит дефолт. Судя по представленным данным, рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт касаемо платежеспособности страны. Они ставят под сомнение принципиальную способность Украины обслуживать долгосрочный долг в иностранной валюте.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов считает, что ожидаемый дефолт на Украине давно наступил. По его словам, в Киеве его не объявляют, потому что хотят продолжить вести боевые действия против России.
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Национальный Банк Украины запретил обменным пунктам показывать табло с курсом валют, таким образом в Киеве рассчитывают уменьшить панику среди населения. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «Нацбанк Украины запретил обменникам выставлять табло с курсом валют. Таким указом они надеются минимизировать панику среди населения», — написал Кива. Ранее журналисты немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung написали о том, что в ближайшее время на Украине наступит дефолт. Судя по представленным данным, рейтинговые агентства уже вынесли свой вердикт касаемо платежеспособности страны. Они ставят под сомнение принципиальную способность Украины обслуживать долгосрочный долг в иностранной валюте. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов считает, что ожидаемый дефолт на Украине давно наступил. По его словам, в Киеве его не объявляют, потому что хотят продолжить вести боевые действия против России.