СМИ: комнату, где стало плохо Чубайсу, проверяли в химзащите

Анатолий Чубайс попал в реанимацию
Комнату, в которой стало плохо бывшему руководителю администрации президента РФ Анатолию Чубайсу, обследовали люди в костюмах химической защиты. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«По нашим данным, комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей», — сообщает «Осторожно, новости».
Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайсу стало плохо и он попал в реанимацию в одну из европейских клиник. У бывшего чиновника редкий синдром Гийена-Барре, который может привести к параличу. По словам Собчак, у Чубайса «отнимаются руки и ноги».
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