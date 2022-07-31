СМИ: комнату, где стало плохо Чубайсу, проверяли в химзащите

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, чубайс анатолий, портрет
Анатолий Чубайс попал в реанимацию Фото:

Комнату, в которой стало плохо бывшему руководителю администрации президента РФ Анатолию Чубайсу, обследовали люди в костюмах химической защиты. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«По нашим данным, комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей», — сообщает «Осторожно, новости».

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайсу стало плохо и он попал в реанимацию в одну из европейских клиник. У бывшего чиновника редкий синдром Гийена-Барре, который может привести к параличу. По словам Собчак, у Чубайса «отнимаются руки и ноги».

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Комнату, в которой стало плохо бывшему руководителю администрации президента РФ Анатолию Чубайсу, обследовали люди в костюмах химической защиты. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «По нашим данным, комнату где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей», — сообщает «Осторожно, новости». Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайсу стало плохо и он попал в реанимацию в одну из европейских клиник. У бывшего чиновника редкий синдром Гийена-Барре, который может привести к параличу. По словам Собчак, у Чубайса «отнимаются руки и ноги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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