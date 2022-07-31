В июне падение в металлургии ускорилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Производство металлургической продукции в Челябинской области сократилось в июне 2022 года к соответствующему периоду 2021 года почти на 22%. Как следует из данных Челябинскстата, в тройке лидеров антирейтинга также изготовление лекарств и кокса.

Больше остальных пострадала группа лекарственных средств и препаратов для медицинских целей. Сокращение по ним составило 48,7% от уровня прошлого года — падение более чем в два раза. Больше четверти сокращения показало производства кокса и нефтепродуктов — минус 28,7%.

При этом данные за полугодие лучше, чем месячные июньские. Индекс промышленного производства в этот период хоть и продемонстрировал отрицательную динамику, но она в сравнении с тем периодом 2021 года незначительна — всего минус 0,4%. При этом добыча полезных ископаемых даже увеличилась — на 2,2%. А лидером роста стало производство текстильной продукции (плюс 23,5%).

Металлургия за шесть месяцев, если сравнивать с первым полугодием 2021 года, сократилась только на 6,6%, а лекарственные препараты — на 30%. Выпуск кокса недосчитался 14,5%.