01 августа 2022

Россия запустила ракету Минобороны с космодрома Плесецк

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Минобороны РФ отправило на орбиту ракету «Союз-2.1в» Фото:

Россия запустила ракету легкого класса «Союз-2.1в» на орбиту с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«1 августа, в 23:25 мск с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Уточняется, что запуск ракеты прошел в штатном режиме.

Летные испытания ракеты «Союз-2» проходят на космодроме Плесецк с 2004 года. В ноябре 2021 года с космодрома Плесецк была отправлена ракета «Союз-2.1Б».

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Россия запустила ракету легкого класса «Союз-2.1в» на орбиту с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «1 августа, в 23:25 мск с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Уточняется, что запуск ракеты прошел в штатном режиме. Летные испытания ракеты «Союз-2» проходят на космодроме Плесецк с 2004 года. В ноябре 2021 года с космодрома Плесецк была отправлена ракета «Союз-2.1Б».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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