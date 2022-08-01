Россия запустила ракету Минобороны с космодрома Плесецк 02 августа 2022 в 03:04 Размер текста - 17 + Минобороны РФ отправило на орбиту ракету «Союз-2.1в» Фото: Пресс-служба Роскосмоса Россия запустила ракету легкого класса «Союз-2.1в» на орбиту с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «1 августа, в 23:25 мск с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Уточняется, что запуск ракеты прошел в штатном режиме. Летные испытания ракеты «Союз-2» проходят на космодроме Плесецк с 2004 года. В ноябре 2021 года с космодрома Плесецк была отправлена ракета «Союз-2.1Б». Россия запустила ракету легкого класса «Союз-2.1в» на орбиту с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «1 августа, в 23:25 мск с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Уточняется, что запуск ракеты прошел в штатном режиме. Летные испытания ракеты «Союз-2» проходят на космодроме Плесецк с 2004 года. В ноябре 2021 года с космодрома Плесецк была отправлена ракета «Союз-2.1Б». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям