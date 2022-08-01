Россия запустила ракету Минобороны с космодрома Плесецк

Минобороны РФ отправило на орбиту ракету «Союз-2.1в»
Россия запустила ракету легкого класса «Союз-2.1в» на орбиту с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«1 августа, в 23:25 мск с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен запуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Уточняется, что запуск ракеты прошел в штатном режиме.
Летные испытания ракеты «Союз-2» проходят на космодроме Плесецк с 2004 года. В ноябре 2021 года с космодрома Плесецк была отправлена ракета «Союз-2.1Б».
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